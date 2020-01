Jättikö herttuapari uppoavan laivan? Läheiseltä ystävältä jäätävä väite: Meghanin ja Harryn roolia hovissa aiottiin kaventaa joka tapauksessa

Herttuaparin lähipiiriin kuuluva journalisti Tom Bradbyn mukaan prinssi Harry ja herttuatar Meghan olisivat joutuneet siirtymään osittain sivuun joka tapauksessa.

Sussexin herttuaparin lähipiiriin kuuluva journalisti Tom Bradby on esittänyt uusia väitteitä liittyen prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin päätökseen vetäytyä sivuun hovin ytimestä. Brittilehdet The Sun ja Daily Mail kertovat nyt, että Bradbyn mukaan herttuaparille olisi ilmoitettu jonkin aikaa sitten päätöksestä pienentää brittihovia.

Bradbyn mukaan herttuaparille ilmoitettiin, että brittihovin typistäminen tarkoittaisi sitä, etteivät Harry ja Meghan kuuluisi enää kuninkaallisen perheen ydinjoukkoon. Herttuaparin päätös syrjään astumisesta oli siis Bradbyn mukaan tarkoin harkittu veto, joka takaa sen, että herttuapari pystyi astumaan itse takavasemmalle ennen kuin heidät siirrettäisiin syrjään.

– Ei ole totta, etteikö palatsin seinien sisäpuolilla olisi tiedetty tästä, Bradley kertoi ITV-kanavan uutisissa.

– Herttuaparin näkemys asiasta on se, että he tulivat takaisin ja halusivat puhua perheen kanssa suunnitelmistaan, Bradby kuvaili.

– Heille tehtiin kuitenkin erittäin selväksi, että hovia tullaan pienentämään, eikä heillä ole enää roolia siinä, Bradby kertoi ITV-kanavalle.

Tom Bradby.

Bradby on tavallista läheisempi herttuaparin kanssa, sillä hän muun muassa teki heistä viime vuonna dokumentin Harry and Meghan: An African Journey. Hänen mukaansa Harrya ja Meghania ohjeistettiin tekemään ehdotuksensa syrjään astumisesta kirjallisesti, mutta he pelkäsivät sen vuotavan julkisuuteen.

Tieto tavoitti julkisuuden kaikesta huolimatta ennenaikaisesti, ja brittilehdet kirjoittivat villeistä huhuista, joiden mukaan herttuapari olisi tekemässä kohauttavan päätöksen.

Tämän jälkeen herttuapari päätti Bradbyn mukaan julkaista virallisen lausuntonsa juttelematta asiasta kuningattaren tai prinssi Charlesin kanssa. Brabdyn mukaan prinssi Charles ja prinssi William saivat kopion lausunnosta vain 10 minuuttia ennen kuin se julkaistiin kaikelle kansalle.

Sen sijaan kuningattaren ärtymys johtuu Bradbyn tietojen mukaan vain ilmoituksen ajankohdasta, jota hän piti epäsopivana: olivathan Harry ja Meghan vasta tulleet kotiin kuuden viikon yksityiseltä lomaltaan Yhdysvalloista ja Kanadasta.

Hovin pienentäminen ei olisi mikään ennennäkemätön tempaus. Esimerkiksi Ruotsin hovi pieneni merkittävällä tavalla syksyllä 2019.

Harry ja Meghan kuohuttivat Britanniaa keskiviikkona kertomalla, että he astuvat syrjään kuninkaallisesta ydinpiiristä. Herttuapari aikoo jatkossa asua osittain Pohjois-Amerikassa. Samalla pari kertoi ryhtyvänsä taloudellisesti itsenäisiksi – mutta kuitenkin yhä ”kunnioittavansa tehtäväänsä palvella kuningatarta ja Kansainyhteisöä”.

Harryn ja Meghanin nousi ykkösuutiseksi Britanniassa ja tapausta verrattiin vuoden 1936 tapahtumiin. Tuolloin monarkia horjui rankasti, kun kuningas Edvard VIII ilmoitti kruunusta luopumisestaan naidakseen pahamaineisena pidetyn amerikkalaisen Wallis Simpsonin. Elisabetin setä Edward luopui kruunusta voidakseen naida kahdesti eronneen Wallis Simpsonin. Pariskunta muutti Ranskaan, ja Edvardin pikkuveli Yrjö VI nousi valtaistuimelle.

Kuninkaallisesta ydinpiiristä poistuva Sussexin herttuapari voi asiantuntijoiden arvioiden mukaan tienata tulevaisuudessa jättimäisen omaisuuden. Brittilehtien analyysien mukaan lähestulkoon vain taivas on rajana sille, paljonko Harry ja Meghan voivat tulevaisuudessa tienata hyödyntämällä brändiarvoaan ja tunnettavuuttaan: rahaa voisivat tuoda esimerkiksi kirjat, tv-diilit, yhteistyösopimukset ja puhujavierailut. Muoti-ikonina pidetyn Meghanin kohdalla myös esimerkiksi muotialan yhteistyöprojektit voisivat tuoda merkittävät tulot.

Sen sijaan joidenkin tietojen mukaan prinssi Charles olisi kiristämässä rahahanoja, mikäli pari luopuu edustustehtävistä. Tällä hetkellä Sussexin herttuapari nauttii vuosittaista kruunun tukea, josta he kertoivat keskiviikkoisessa tiedotteessaan luopuvansa taloudellisen itsenäisyytensä vuoksi. Kruunun tuki on noin 5 prosenttia herttuaparin tuloista.

Loput 95 prosenttia tuloistaan talous saa suoraan prinssi Charlesilta, joka puolestaan saa rahat Cornwallin herttuakunnalta. Brittilehti Mirrorin mukaan Charles jakoi pojilleen vuonna 2018 noin 4,9 miljoonaa puntaa (5,75 miljoonaa euroa), josta prinssi Harryn uskotaan saaneen hieman alle puolet.