Herttuatar Meghan palasi Kanadaan vietettyään Britanniassa vain kolme päivää – jätti prinssi Harryn selvittämään kohua

Herttuatar Meghan lähti eilen takaisin Pohjois-Amerikkaan.

Herttuatar Meghan lensi jo eilen takaisin Kanadaan ja jätti prinssi Harryn selvittämään kriisiä Britanniaan, uutisoivat BBC ja Daily Mail. Meghan ja Harry ilmoittivat keskiviikkona jättävänsä roolinsa hovissa.

Meghan palasi Pohjois-Amerikkaan pariskunnan pienen Archie-pojan luo. Britanniaan palatessaan herttuapari oli jättänyt kahdeksan kuukauden ikäisen Archien Kanadaan lastenhoitajan hoidettavaksi.

Lehden sisäpiirin lähteiden mukaan herttuatar Meghan ei ollut suunnitellut, että jäisi Britanniaan pitkäksi aikaa. Meghan viettikin maassa vain kolme päivää.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan eivät kertoneet päätöksestään etukäteen kenellekään kuninkaallisen perheen jäsenelle.

Sisäpiiristä kerrotaan lehdelle myös, että kuningatar Elisabet on käynyt lukuisia puhelinkeskusteluita prinssi Williamin ja Harryn kanssa ilmoituksen jälkeen. Hän on pyytänyt prinssiveljeksiä etsimään toimivaa ratkaisua tilanteeseen lähipäivinä.

Harryn ja Meghanin lähipiiristä on aiemin kerrottu, että herttuapari pitäisi kuninkaalliset tittelinsä. Samalla he saaisivat nauttia itsenäisyydestä, jonka he luopumalla roolistaan saavuttavat.

Tilanne on vielä niin epäselvä, että sisäministeri Priti Patelia on pyydetty osallistumaan neuvotteluihin. Sisäministeriä on pyydetty varmistamaan, ettei herttuaparin turvallisuus ei vaarannu. Häntä on myös pyydetty valvomaan veronmaksajille aiheutuvia kuluja, mikäli Meghan ja Harry jatkavat elämäänsä sekä Britanniassa että Pohjois-Amerikassa.

Daily Mailin lähteiden mukaan Harry ja Meghan rekisteröivät uudet verkkosivut itselleen jo viime maaliskuussa, eivätkä kertoneet tästä kenellekään kuninkaallisessa perheessä.

The Evening Standard -lehden tietojen mukaan kuningatar Elisabet olisi varta vasten pyytänyt prinssi Harrya jättämään julkistamatta keskiviikkoista lausuntoaan, jossa tämä kertoi yhdessä herttuatar Meghanin kanssa etääntyvänsä roolistaan hovissa.

Myös uutiskanava CNN on vahvistanut tiedon omien lähteidensä mukaan.

Mikäli lehden tieto pitää paikkansa, uhmasi prinssi Harry lausunnollaan suoraan kuningatarta ja toimi vastoin tämän tahtoa.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n tietojen mukaan Sussexin herttuapari ei kuitenkaan olisi kertonut suunnitelmistaan etukäteen kuningatar Elisabetille tai prinssi Williamille.

BBC:n mukaan Buckinghamin palatsi oli päätöksestä ”pettynyt” ja kuninkaallinen perhe ”loukattu”. Median hoviasiantuntija Jonny Dymond kuvaili pettymyksen tasoa hovissa ”melko vahvaksi”.

Hovista pyrittiinkin pian herttuaparin ulostulon jälkeen antamaan kuvaa, jonka mukaan prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin suunnitelmat ovat edelleen alkuvaiheessa.

Herttuapari teki kuitenkin omassa ilmoituksessaan selväksi, että päätös asiassa on jo tehty.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan kertoivat eilen keskiviikkona sosiaalisessa mediassa aikovansa muuttaa osin Pohjois-Amerikkaan, astuvansa pois hovin ytimestä ja ryhtyvänsä ”taloudellisesti itsenäisiksi”

– Monien kuukausien pohdinnan ja keskinäisten keskustelujen jälkeen olemme päättäneet tehdä siirtymän tänä vuonna ja astua asteittain uuteen rooliin tämän instituution sisällä, pari kirjoitti virallisella Instagram-tilillään.