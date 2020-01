Sussexin herttuaparin vetäytymispäätös on kohauttanut Britanniassa. Uutiseen on reagoitu myös yhdysvaltalaismuseossa.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan paljastivat keskiviikkona shokkiuutisen julkistaessaan päätöksensä vetäytyä roolistaan hovissa. Päätöksen seurauksia on puitu tiiviisti brittimedioissa.

Nyt Lontoon Madame Tussauds -museo on ilmoittanut poistaneensa Sussexin herttuaparista tehdyt vahateokset kuninkaallisperheen kokoelmasta, kertoo CNN. Päätöksen syynä on Harryn ja Meghanin jättäytyminen brittihovista.

– Muun maailman rinnalla reagoimme yllättävään uutiseen, että Meghan ja Harry vetäytyvät roolistaan kuninkaallisen perheen senior-jäseninä, Lontoon Madame Tussaudsin toimitusjohtaja Steve Davies aloittaa tiedotteessa.

– Tästä päivästä lähtien heidän hahmonsa eivät ole enää kuninkaallisperheen kokoelmassa. Koska ne kuitenkin ovat kaksi suosituinta ja rakastetuinta hahmoamme, niillä tulee olemaan oma roolinsa museossamme, kun selviää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, hän jatkaa.

Vahanuket seisoivat aikaisemmin kuningattaren, prinssi Philipin, Walesin prinssin, Cornwallin herttuattaren ja Cambridgen herttuaparin rinnalla. Madame Tussauds -museon mukaan teoksien erottaminen muusta perheestä heijastaa Harryn ja Meghanin "asteittaista uutta roolia kuninkaallisessa instituutiossa".

Myös New Yorkin Tussauds -museon Meghan ja Harry -hahmoja odottaa sama kohtalo, museon tiedottaja on vahvistanut.

Turistit innostuivat Meghanin vahanukesta.

Lontoon Madame Tussauds -museo paljasti Meghanista tehdyn ensimmäisen vahanuken yleisölle toukokuussa 2018. Meghania kuvaavalla vahanukella on yllään tyylikäs vihreä mekko. Mekko on kopio samaisesta vaatteesta, joka Meghanilla oli päällä, kun kuninkaallisesta kihlauksesta kerrottiin julkisuuteen.

Vahanukella on myös kopio Meghanin kihlasormuksesta, jonka arvoksi on arvioitu noin 55 000 puntaa eli noin 63 000 euroa. Oikea sormus on valmistettu Harryn äidin prinsessa Dianan timanteista.

Herttuattaren vieressä on seisonut pukuun puettu prinssi Harryn vahanukke. Harrysta tehtiin vahanukke prinssin 30-vuotissyntymäpäivän kunniaksi, mutta hahmoa päivitettiin ennen kuninkaallisia häitä.

New Yorkin vahakabinetin Meghan-nukke on nimetty ”amerikkalaiseksi prinsessaksi”. Vahanukke poseeraa eri asennossa kuin Lontoon nukke, ja se on puettu eri asuun.

Sussexin herttuaparin yllätyspäätös sai ristiriitaisen vastaanoton.

Buckinghamin palatsi on ilmaissut olevansa ”melko vahvasti pettynyt” Harryn ja Meghanin päätökseen vetäytyä roolistaan.

Pari on kertonut aikovansa asua osan vuodesta Pohjois-Amerikassa. He eivät ole tarkentaneet, onko tulevana osoitteena Kanada vai Yhdysvallat.