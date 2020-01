Kommentti: Harryn ja Meghanin ratkaisu on keskisormen näyttämistä kuninkaalliselle perheelle

Sussexin herttuaparin vetäytymispäätös brittihovista tekee kuninkaallisen perheen väleistä jäisemmät kuin koskaan ennen. Antaako William tätä veljelleen koskaan anteeksi, kysyy viihteen uutispäällikkö Inka Jutila.

Vapaudenkaipuu, kipakka mielenosoitus vai sittenkin vanha kunnon raha? Kaikki nämä syyt ovat pyörineet herkeämättä kaikkien kielien päällä siitä saakka, kun Sussexin herttuapari, prinssi Harry ja herttuatar Meghan kertoivat sosiaalisessa mediassa tulevaisuuden suunnitelmistaan.

Vaikka brittilehdet olivatkin keskiviikkona täynnä spekulaatioita siitä, että herttuapari vetäytyy brittihovista ja muuttaa ainakin osittain asumaan Pohjois-Amerikkaan, niin tuskin kovinkaan moni tähän oikeasti uskoi. Onhan kyse sentään brittihovista, todella vanhasta ja vanhanaikaisesta instituutiosta. Ei sieltä niin vain lähdetä lätkimään helpomman elämän toivossa.

Paitsi että kyllä vaan lähdetään. Tämän Harry ja Meghan tekivät varsin selväksi paukauttamalla myöhemmin samana päivänä tiskiin sellaisen pommin, ettei sellaista ole brittihovissa modernina aikana nähty. Yksi klikkaus Instagramissa vahvisti vellovat huhut tosiksi.

Jos väitteet pitävät paikkansa, niin kuningatar Elisabet, prinssi Charles ja prinssi William saivat kuulla herttuaparin päätöksestä vetäytyä ydinperheestä vasta tv-uutisista. Ei siis ihme, että monet pitivät herttuaparin temppua melkoisena selkäänpuukotuksena kuninkaallista perhettä kohtaan.

Etenkin, jos päätös vetäytymisestä on ollut pitkän harkinnan tulos, niin kuin he itse kirjoittivat. On erikoista, että näin suuressa ja koko perhettä koskevassa muutoksessa ei olisi konsultoitu tai edes informoitu kuningatarta.

Harryn ja Meghanin päätös on eittämättä raju ja sen on kerrottu järkyttävän ja loukkaavan syvästi kuninkaallista perhettä. Jopa Meghanin isä Thomas Markle (jonka kanssa herttuattarella on välit täysin poikki) kiiruhti ilmaisemaan pettymyksensä tyttärensä ja tämän aviomiehen päätöksestä.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Harry ja Meghan ovat noukkimassa vain ne kuuluisat rusinat pullasta. Vaikka pari ilmoitti ottavansa näyttävän pesäeron kuninkaallisesta ydinperheestä, ei titteleistä tai taloista aiota kuitenkaan luopua. Harry ja Meghan ovat siis jatkossakin Sussexin herttua ja herttuatar, heidän kuninkaalliset korkeutensa – ellei kuningatar toisin päätä. Sillä kuningatar Elisabet päättää viime kädessä kaikista kuninkaallisen perheen asioista, ja se on Harryn ja Meghaninkin hyvä muistaa.

On mahdollista, että Harry ja Meghan yrittävätkin hiuksenhienosti taiteilla sillä rajalla, jossa voi nauttia asemasta, mutta samalla ei kuitenkaan tarvitse tanssia täysin kuninkaallisen protokollan mukaan.

Voikin vain kuvitella, mitä tunnollinen ja perhekeskeinen prinssi William on mieltä veljensä ilmoituksesta. William, joka on koko elämänsä kasvatettu palvelemaan kruunua ja toimimaan tulevaisuudessa kuninkaana. Harry-veljen shokkipäätös vaikuttaakin viimeiseltä sinetiltä veljesten välillä pitkään velloneelle välirikolle.

Paremmaksi asioita ei tee sekään, että Harryn ja Meghanin tempaus vei kaiken vähäisenkin huomion Williamin puolisolta, herttuatar Catherinelta, joka juhli torstaina syntymäpäiväänsä. Palstatilan ilmaherruudesta – tai kuningattaruudesta – ei ollut epäselvyyttä.

On hyvä kysymys, mitä tästä kaikesta ajattelisi veljesten äiti, edesmennyt prinsessa Diana? Diana tuskin olisi ikimaailmassa toivonut poikiensa välille tällaista riitaa. Williamin ja Harryn kasvattaminen toistensa vankkumattomiksi tukipilareiksi oli Walesin prinsessan elämäntehtävä, hänen perintönsä.

Diana piti visusti huolen siitä, että prinssit saivat viettää myös normaalien pikkupoikien elämää: syödä pikaruokaloissa hampurilaisia ja hurvitella huvipuistossa – kuninkaallisia velvollisuuksia ja kunnioitusta kruunua kohtaan kuitenkaan unohtamatta.

Moderni ja edistyksellinen Meghan olisi varmasti ollut ainakin aluksi Dianan mieleen. Näissä kahdessa naisessa on nähty monia yhtäläisyyksiä: tietynlainen kapinallisuus hovin vanhoillista koneistoa vastaan, omat mielipiteet ja niiden ääneen sanominen, suuri palo hyväntekeväisyystyöhön ja rakkaus muotiin.

Olisiko Meghanin ja Harryn keskiviikkoinen päätös silti ollut jopa Dianan mittapuulla liian radikaali ja jyrkkä. Ainakin hän olisi ollut hyvin pahoillaan sen seurauksista, sillä veljesten välille syntynyt railo varmasti vain syveni tuoreiden uutisten myötä.

Kuilusta on tullut niin syvä, että sitä tuntuu nyt olevan hyvin vaikea korjata. Sitä ovat jo yrittäneet kuningatar Elisabet ja prinssi Charles, mutta laihoin tuloksin.

Meghanin mahdollinen osuus veljesten välirikossa on ollut kuuma peruna jo pitkään. Keskiviikkoisen uutisen jälkeen herttuattaren vastustajiin kuuluva juontaja Piers Morgan kiirehti julistamaan Twitterissä, että ensin Meghan rikkoi välit omaan perheensä sekä vanhoihin ystäviinsä ja nyt hän vielä erotti Harryn omasta perheestään.

Niin tai näin, on Harryn elämä ainakin muuttunut melkoisesti siitä hetkestä lähtien, kun kaksikko nautti ensimmäiset cocktailinsa niillä kuuluisilla sokkotreffeillä, jolloin salamarakkaus sai alkunsa.

Moni myös muistaa, miten prinssi William yritti varovaisesti toppuutella Harrya, joka kihlasi Pukumiehet-sarjasta tutun näyttelijä Meghan Marklen vain reilun vuoden seurustelun jälkeen. Pari eteni Williamin mielestä suhteessaan aivan liian nopeasti.

Tämä oli kuitenkin vain bensaa umpirakastuneen miehen liekkeihin ja niin prinssi sai prinsessansa reilut puoli vuotta myöhemmin kansan hurratessa Pyhän Yrjön kappelin edessä toukokuisena kevätpäivänä vuonna 2018. Tuolla hetkellä tuntui, että brittien sydämet sulattaneella parilla oli kaikki pelimerkit käsissään ja portit auki paratiisiin. Meghania innostuttiin vertaamaan jopa Grace Kellyn prinsessasatuun: nimekäs näyttelijä Yhdysvalloista tulee ja valloittaa kerralla tavoitellun prinssin sydämen.

Vaan ei tullut valkeaa ratsua eikä vaaleanpunaista auringonlaskua. Sittemmin on moni asia mennyt pieleen. Ja tämä on fakta, joka on herttuaparin itsekin myönnettävä.

Häistä alkanut ”kujanjuoksu” niin Meghanin perheen, brittihovin kuin median kanssa on vain hakenut lakipistettään. Ja se koettiin nyt.

Ennusmerkit olivat kyllä ilmassa. Oli työntekijöiden joukkopakoa, kaikenlaista kinaa perheiden kanssa ja oikeuskannetta brittilehdistöä vastaan. Viimeisimpinä sinetteinä voitiin pitää sitä, että Harry ja Meghan sokeerasivat ensin purkamalla julkisesti pahaa oloaan tv-dokumentissa Afrikan-matkallaan ja sitten tekemällä yllätyspäätöksen viettää kuuden viikon joululomaa Pohjois-Amerikassa kaukana kuningatar Elisabetin Sandringhamin joulupadoista ja kuninkaallisen perheen perinteistä.

Monarkian, jonka pitäisi symboloida pysyvyyttä, on nyt kokonaan uuden tilanteen edessä. Näyttää siltä, että hallitusti ja hillitysti toimiva hovi on nyt menettänyt otteensa Sussexin herttuaparista.

Jos Harry olisi saanut valita, hän tuskin olisi alun perinkään halunnut olla prinssi. Niin paljon hänen tiedetään vihaavan julkisuutta ja suojelevan leijonan lailla perheensä yksityisyyttä. Esimerkiksi Harryn ja Meghanin esikoispojalla ei ole lainkaan kuninkaallista titteliä ja ristiäisetkin vietettiin vain lähempien kesken. Juuri pieneen Archie-poikaan pari vetosikin keskiviikkona julkaisemassaan tiedotteessaan, taloudellisen itsenäisyyden lisäksi.

Joku voisi myös kysyä, mihin kaksi rahoissa kylpevää ihmistä tarvitsee lisää miljoonia.

Perheen yksityisyyden ja taloudellisen itsenäisyyden taakse on helppo mennä. Paljon vaikeampaa olisi sanoa ääneen se, ettei tämä tarina mennyt niin kuin halusimme ja nyt me äänestämme jaloillamme.