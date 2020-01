”Historia toistaa itseään” – Harryn ja Meghanin päätöstä verrataan jopa brittihovin kaikkien aikojen pahimpaan skandaaliin

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin kohupäätöstä on jopa verrattu vuoden 1936 tapahtumiin.

Prinssi Harry ja Sussexin herttuatar Meghan pudottivat keskiviikkona todellisen uutispommin ilmoittaessaan astuvansa syrjään Britannian hovin ykkösrivistä. Harry ja Meghan kertoivat keskiviikkoiltana virallisella Instagram-tilillään muuttavansa osin Pohjois-Amerikkaan. Samalla pari kertoi ryhtyvänsä taloudellisesti itsenäisiksi – mutta kuitenkin yhä ”kunnioittavansa tehtäväänsä palvella kuningatarta ja Kansainyhteisöä”.

Harryn ja Meghanin ilmoitus on arvatenkin noussut ykkösuutiseksi Britanniassa ja tapausta on verrattu vuoden 1936 tapahtumiin. Tuolloin monarkia horjui rankasti, kun kuningas Edvard VIII ilmoitti kruunusta luopumisestaan naidakseen pahamaineisena pidetyn amerikkalaisen Wallis Simpsonin. Elisabetin setä Edward luopui kruunusta voidakseen naida kahdesti eronneen Wallis Simpsonin. Pariskunta muutti Ranskaan, ja Edvardin pikkuveli Yrjö VI nousi valtaistuimelle.

Wallis Simpson ja Edvard kuvattuna kesäkuussa 1937.

Keskiviikkona Buckinghamin palatsin entinen tiedotuspäällikkö Dickie Arbiter kuvaili BBC:lle, että päätöksessä Harryn ”sydän hallitsi päätä”. Arbiter vertasi herttuaparin ilmoitusta kuningas Edvardin ja Wallis Simpsonin tapaukseen.

– Se on ainoa edeltäjä, mutta moderneina aikoina ei ole ollut mitään vastaavaa, Arbiter kuvaili.

Saman rinnastuksen on tehnyt myös Daily Mail -lehti kolumnisti A.N Wilsonin kirjoituksessa, jossa todetaan historian toistaneen itseään.

– On vaikea olla ajattelematta, ettei historia olisi toistanut itseään. Jopa hääauto, joka kuljetti tulevan Sussexin herttuattaren Pyhän Yrjön kappeliin avioitumaan prinssi Harryn kanssa, on sama auto, jonka kyydissä Wallis Simpson matkusti miehensä, entisen kuningas Edvardin, hautajaisiin, Daily Mailin artikkelissa kirjoitetaan.

Vuoden 1936 tapahtumien on usein kuvailtu olleen Britannian hovin suurimpia skandaaleja. Kaikki sai alkunsa, kun Wallis Simpson ja prinssi Edvard alkoivat tapailla salaa. Yhdysvalloista kotoisin oleva Simpson oli tuolloin vielä naimisissa ja Edvard seurusteli tahollaan.

Pian Edvardista tuli kuningas ja tämä ilmoitti haluavansa naida seurapiirijulkkis Simpsonin, joka oli juuri eronnut edellisestä miehestään. Päätöstä paheksuttiin laajalti ja lopulta Edvard luopui kruunusta välttääkseen monarkian murenemisen. Kun Simpson seuraavana vuonna meni naimisiin Edvardin kanssa, tuli hänestä Windsorin herttuatar. Pari pakeni aiheuttamaansa skandaalia Ranskaan ja eli loppuelämänsä Britannian ulkopuolella.

Avioliitto Edvardin kanssa teki Wallisista paitsi siniverisen, myös hylkiön. Häntä pidettiin onnenonkijana, hovin hajottajana ja kevytkenkäisenä. Brittihovi kantoi parille pitkään kaunaa, eikä heidän sallittu muuttaa Lontooseen. Wallis elikin kuolemaansa saakka Pariisissa.

Meghanin ja Harryn häät järjestettiin Pyhän Yrjön kappelissa Windsorissa toukokuussa 2018. Kuvassa Meghanin kanssa ovat muun muassa kuningatar Elisabet, prinssi Philip, prinssi William ja prinssi Charles.

Kolumnissaan A.N Wilson toteaa, ettei Harryn ja Meghanin ilmoitus ole yhtä dramaattinen kuin Edvardin 84 vuotta sitten, mutta on päivänselvää, että Harryn ja Meghanin päätös on tullut hoville suurena shokkina. BBC:n mukaan Sussexin herttuaparin päätös tuli koko hoville ja jopa kuningatar Elisabetille täytenä yllätyksenä.

Wilson uskoo kolumnissaan jopa Harryn ja Meghanin päätöksen kuitenkin tekevän hoville hyvää.

– Vuoden 1936 tapahtumat olivat todellinen kriisi kuninkaalliselle perheelle ja ne johtivat odottamattomiin tapahtumiin. Tämän ”syrjään vetäytymisen” uskon vahvistavan monarkiaa.

Kun Harry ja Meghan avioituivat toukokuussa 2018, monet ajattelivat, että alkamassa on uusi aikakausi brittihoville. Wilson kuvailee Meghanin olleen kuin ”henkäys raitista ilmaa”:

– Feministi, monikulttuurinen amerikkalainen, joka oli menestynyt näyttelijänä, oli liittymässä hieman ummehtuneeseen englantilaisperheeseen. Kuitenkin Meghanin ja brittimedian rakkaussuhde oli jo alusta alkaen tuhoon tuomittu, Wilson analysoi ja listaa syitä, miksi kokee näin:

– Totuus on, että tällä hurmaavalla, älykkäällä ja kauniilla naisella ei ollut aavistustakaan, mitä monarkia todella on tai millaista roolia kuninkaallisen perheen jäsenet joutuvat julkisessa elämässään elämään.

Myös Meghanin ja Harryn Archie-pojan on pohdittu olleen syynä parin päätökseen.

Wilson ei myöskään usko, että prinssi Harry välttämättä ymmärsi rooliaan nuorempana poikana.

– Harryn ja Meghanin roolina oli osallistua tehtäviin, joihin hovin ”arvokkaammat” jäsenet olivat liian kiireisiä osallistumaan. Heidän myös tulisi pitää näkemyksensä yksityisenä. Meghan kuitenkin tahtoo ylläpitää rooliaan tietoisesta ja määrätietoisesta uranaisesta ja tahtoo tuoda näkemyksensä julki niin ilmastonmuutoksesta kuin naisten asemasta, Wilson pohtii.

Aika näyttää, mitä Harryn ja Meghanin uusi elämäntapa tulee vaikuttamaan niin monarkiaan, hoviin kuin aviopariin itseensä.