Harry ja Meghan voivat tienata tulevaisuudessa jopa satoja miljoonia

Kuninkaallisesta ydinpiiristä poistuva Sussexin herttuapari voi asiantuntijoiden arvioiden mukaan tienata tulevaisuudessa jättimäisen omaisuuden.

Britannia kohahti keskiviikkona, kun Sussexin herttuapari, prinssi Harry ja herttuatar Meghan ilmoittivat astuvansa syrjään kuninkaallisesta ydinpiiristä.

– Aiomme astua roolista kuninkaallisen perheen ”senior-jäseninä” ja työskennellä tullaksemme taloudellisesti itsenäisiksi, kun samalla täysin tuemme hänen majesteettiaan kuningatarta, he kirjoittivat.

Kotisivuillaan herttuapari kertoo, että he saavat vuosittaisen kruunun tuen, joka kattaa 5 prosenttia heidän virallisen taloutensa tuloista.

Loput 95 prosenttia tuloistaan talous saa suoraan prinssi Charlesilta, joka puolestaan saa rahat Cornwallin herttuakunnalta. Brittilehti Mirrorin mukaan Charles jakoi pojilleen vuonna 2018 noin 4,9 miljoonaa puntaa, josta prinssi Harryn uskotaan saaneen hieman alle puolet.

Harry ja Meghan saivat toisensa toukokuussa 2018.

Ilmoituksessaan herttuapari kertoo nyt luopuvansa tästä 5 prosentin kruunun tuesta, jotta he voisivat olla taloudellisesti itsenäisiä. Ilmoituksessa ei kuitenkaan ole ollut halaistuakaan sanaa prinssi Charlesin antamasta tuesta, ja kuninkaallisasiantuntijat ovat vielä epävarmoja siitä, jatkaako isä poikansa talouden tukemista.

Brittilehtien analyysien mukaan lähestulkoon vain taivas on rajana sille, paljonko Harry ja Meghan voivat tulevaisuudessa tienata hyödyntämällä brändiarvoaan ja tunnettavuuttaan: rahaa voisivat tuoda esimerkiksi kirjat, tv-diilit, yhteistyösopimukset ja puhujavierailut. Muoti-ikonina pidetyn Meghanin kohdalla myös esimerkiksi muotialan yhteistyöprojektit voisivat tuoda merkittävät tulot.

Asiantuntijat ovat arvioineet Daily Mailille, että pariskunta voisi tienata kymmeniä miljoonia dollareita vuodessa Barack ja Michelle Obaman sekä Bill ja Hillary Clintonin jalanjäljissä muun muassa julkisilla esiintymisillä ja kirjoja kirjoittamalla.

Daily Mailin haastatteleman newyorkilaisen PR-firman 5W Public Relationsin toimitusjohtaja Ronn Torossianin mukaan Sussexin herttuapari voi pyytää henkilöbrändillään samanlaisia tai jopa suurempia summia kuin USA:n entiset presidenttiparit. Torossianin mukaan Harryn ja Meghanin ansaintapotentiaali on lähes rajaton sekä yksilöinä että pariskuntana.

– Tekivätpä he rahat sitten brändiyhteistyön tai julkisten esiintymisten myötä, voidaan olettaa heidän pääsevän vuosittain kymmeniin tai jopa satoihin miljooniin puntiin.

Torossian uskoo, että herttuapari suuntaa katseensa Yhdysvaltoihin, jossa he voivat ansaita esimerkiksi puhujatilaisuuksilla. Kuninkaallisten talousasioista kirjan kirjoittanut David McClure pohti BBC:llä, miten kaksikko voisi tulevaisuudessa tehdä tiliä myös tv:llä.

– Oletan, että he voisivat tienata rahaa kirjoittamalla kirjoja, mutta todennäköisempi tulolähde on televisio. On puhuttu siitä, että Harry ja Meghan tekisivät diilin Oprah Winfreyn kanssa, joten se on yksi mahdollinen tapa ansaita rahaa, McClure arvioi.

Eräs mahdollinen tulonlähde on kirjat. Mikäli Harry ja Meghan päättäisivät kirjoittaa tai kirjoituttaa muistelmat, he todennäköisesti käynnistäisivät tarjouskilpailun kustantamojen välillä ja hankkisivat kymmenien miljoonien dollarien ennakkomaksun, Daily Mail spekuloi.

Harryn ja Meghan päätös aiheutti mediamylläkän Isossa-Britanniassa. Kuvassa toimittaja pitelee päivän lehteä raportoidessaan tilanteesta Buckinghamin palatsin edustalta torstaina 9. tammikuuta.

Lehti nostaa esimerkkinä esille Barack ja Michelle Obaman yhteisen, ennätyksellisen kirjadiilin, josta heidän on uutisoitu tienanneen pelkkänä ennakkomaksuna 65 miljoonaa dollaria.

Asiantuntijoiden mukaan on hyvinkin mahdollista, että traagisen nuoruuden kokeneen prinssi Harryn ja tuhkimotarinan eläneen herttuatar Meghanin rakkaustarinan loihtiminen paperille keräisi vieläkin muhkeamman potin.

Yhtenä parin merkittävimmistä rahantekotavoista pidetään puhujavierailuja erilaisissa tilaisuuksissa. Näin ovat tienanneet sievoisia summia niin Barack Obama kuin Bill Clintonkin.

Bill Clinton vieraili viime kesänä pitämässä puheen Ahvenanmaalla kauppaneuvos Anders Wiklöfin syntymäpäivillä. Vaikka tarkkaa palkkiota ei kerrottu tuolloin julkisuuteen, tienaa Clinton CNN:n mukaan noin 185 000 euroa yksittäisestä puhetilaisuudesta. CNN selvityksen mukaan Bill ja Hillary Clinton ansaitsivat vuosina 2001–2015 yhteensä yli 137 miljoonaa euroa pitämillään puheilla.

Tällä hetkellä herttuapari kyllä kiertää puhumassa erilaisissa tilaisuuksissa, mutta he eivät voi virallisen asemansa vuoksi tilaisuuksista veloittaa erillismaksua.

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin päätös on kuohuttanut koko Britanniaa.

Kuninkaallinen elämänkerturi Penny Junor on Reutersin mukaan sanonut, että Meghan saattaisi myös palata näyttelijäntöihin. CNN:n mukaan hänellä olisi nyt itse mahdollisuus määrätä ehdoista ja palkkioista jättimäisen kysynnän vuoksi.

– Ehkä hänen pitäisi olla varovainen sen suhteen, mitä rooleja hän tekee, koska hän on kuninkaallisen perheen jäsen, Junor sanoi Reutersin mukaan.

Kotisivuillaan herttuapari huomauttaa, että paljon puhuttu taloudellinen itsenäisyys ei ulotu kuitenkaan turvallisuusjärjestelyjen rahoittamiseen. Koska heidät luetaan kansainvälisen suojelun alaisiksi henkilöiksi, kuuluu sivujen mukaan heille joko sisäministeriön alaisuudessa toimivien poliisivoimien tai kuningattaren tarjoamien turvallisuuspalvelujen tarjoama suojelu.

Mirrorin mukaan tästä veronmaksajille lätkähtävä lasku voi nousta jopa 600 000 puntaan.

Närkästystä on herättänyt myös herttuaparin ilmoitus halusta jatkaa asumista vastikään veronmaksajien rahoilla remontoidussa Frogmore Cottagessa.

Kiinteistö kuuluu virallisesti kuningattarelle, joka on antanut rakennuksen herttuaparin käyttöön. Remontti valmistui viime kesänä ja tuolloin sen uutisoitiin maksaneen noin 2,7 miljoonaa euroa.

Prinssi Harryn kokonaisomaisuuden arvioidaan olevan nyt noin 30 miljoonaa puntaa, joista suurimman osan kerrotaan tulleen perintönä edesmenneiltä prinsessa Dianalta ja kuningataräiti Elisabetilta.

Herttuatar Meghanin omaisuuden arvioitiin olleen ennen avioitumista noin 4,5 miljoonaa puntaa, josta suurin osa on tullut hänen roolistaan Pukumiehet-sarjassa. Daily Mailin ja Mirrorin mukaan Meghan tienasi sarjassa ollessaan noin 330000 dollaria vuodessa. Tämän lisäksi hän sai tuloja muun muassa suositusta lifestyle-blogistaan, jonka hän joutui sulkemaan, kun suhde Harryyn virallistettiin