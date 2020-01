Norjan kuningas Harald, 82, sairaalaan

Hovin mukaan kuningas joutui huimauksen vuoksi sairaalaan. Sairasloma kestää kaksi viikkoa.

Norjan kuningas Harald, 82, on joutunut sairaalahoitoon. Maan kuningashuone on antanut tiedotteen, jonka mukaan kuningas kärsii huimauksesta eikä mitään vakavampaa ole todettu.

Kuningas Harald on sairaslomalla ainakin kaksi viikkoa, ja kruununprinssi Haakon sijaistaa isäänsä. Norjalaisen VG-lehden mukaan kuninkaan oletetaan pääsevän sairaasta jo ennen viikonloppua.

Kuningas perui aiemin tällä viikolla edustusmatkan uuden öljykentän avajaisiin vedoten viime aikojen rasituksiinsa.

Joulukuussa kuningas joutui sairaslomalle virusinfektion vuoksi, mutta julkisuuteen ei kerrottu, miten vakavasta infektiosta oli kyse.

Haraldin entinen vävy, jouluna itsemurhan tehnyt prinsessa Märtha Louisen ex-puoliso ja kirjailija Ari Behn, haudattiin viime perjantaina Oslon tuomiokirkossa. Kuningas ja koko kuningasperhe osallistui hautajaisiin viime perjantaina.

– Ari Behnin kuolema jouluna on koskettanut meitä syvästi. Ihmisten myötätunto ja linnan aukiolle sytytetyt kynttilät ovat lämmittäneet. Kaikissa hyvissä muistoissa on lohtua, ja niissä kauniissa sanoissa, jotka on sanottu meidän kolmen rakkaan lapsenlapsemme isästä, kuningas sanoi uudenvuodenpuheessaan.

– Ari oli tärkeä osa perhettämme monien vuosien ajan, ja meillä on lämpimiä, hyviä muistoja hänestä.

Harald V on hallinnut Norjaa vuodesta 1991. 2000-luvun alussa kuninkaan terveydestä oltiin kahdesti huolissaan. Kuningas sairastui virtsarakon syöpään 2003, jolloin Haakon sijaisti vuoden ajan halliten maata. 2005 Haakon joutui jälleen tuuraamaan isäänsä, kun tämä toipui sydänleikkauksesta.

