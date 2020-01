Prinsessa Dianan veljentytär Kitty Spencer, 29, kihlautui miljonäärirakkaansa kanssa – parin 32 vuoden ikäero kuohuttaa Britanniassa

Hääkellot kilkattavat jälleen brittihovissa, kun lady Kitty Spencer astelee alttarille.

Prinsessa Dianan veljentyttären lady Kitty Spencerin, 29, miljonääri Michael Lewisin, 61, romanssi kukoistaa, sillä brittimedian mukaan he ovat menneet kihloihin.

Kitty työskentelee mallina ja on seurapiiritapahtumien vakiokasvoja. Parin 32 vuoden ikäero on herättänyt paljon huomiota Britanniassa, sillä Lewis on vanhempi kuin Kittyn oma isä jaarli Charles Spencer, 55.

Pari ei ole kommentoinut suhdettaan julkisuudessa.

– Kitty on ollut hänen luonaan Cape Townissa ja on kertonut kihlauksesta perheelleen. He rakastavat Michaelia. Varallisuudesta huolimatta hän on hyvin nöyrä ja pitää matalaa profiilia, Mirrorille kerrotaan.

Kitty on luonut uraa mallina ja hän on tuttu näky Lontoon seurapiirikekkereissä.

Spekulaatiot mahdollisesta kihlauksesta leimahtivat jo kesäkuussa, jolloin Kitty kuvattiin seurapiiritapahtumassa valtava timanttisormus vasemmassa nimettömässään. Kittyn lähipiiristä on kerrottu brittilehdille, että kaunotar on pitänyt matalaa profiilia suhteestaan, eikö hän ole halunnut tuoda sitä julkisuuteen.

Häiden mahdollisesta ajankohdasta ei toistaiseksi ole tihkunut tietoa julkisuuteen. Tänä vuonna hääkellot kilkattavat brittihovissa, kun prinsessa Beatrice avioituu Edoardo Mapelli Mozzin kanssa. Hovi ei ole kertonut yksityiskohtia häistä julkisuuteen.

Lady Kitty Spencer on aikaisemminkin seurustellut itseään huomattavasti vanhempien miesten kanssa. Hän seurusteli neljän vuoden ajan kiinteistömoguli Niccolo Barattieri di San Pietron, 48, kanssa, mutta suhde kariutui vuonna 2017.

Kitty Spencerin isä on prinsessa Dianan veli jaarli Charles Spencer ja hänen äitinsä on entinen malli Victoria Aitken.

Kitty vietti lapsuutensa Etelä-Afrikassa ja Spencerien perhe muutti aikoinaan Etelä-Afrikkaan osittain paparazzien takia. Kitty Spencer on puhunut aiheesta Telegraph-lehden haastattelussa.

Kun julkisuusmylly prinsessa Dianan ympärillä kävi kuumimpana tämän elinaikana, Charles Spencer päätti viedä perheensä ”turvaan” Etelä-Afrikkaan, jossa paparazzeja ei ollut ja he saattoivat elää jotakuinkin tavallista elämää. He muuttivat maahan vuonna 1995 eli vain kaksi vuotta ennen prinsessan kuolemaan.