Georgen, 6, ilkikurinen hymy varastaa huomion hovin potretissa – fanit riehaantuivat pikkuprinssin poikkeuksellisesta asusta: ”Mitä ihmettä!”

Kuningatar Elisabet ja Britannian tulevat hallitsijat prinssi Charles, prinssi William ja prinssi George poseeraavat hovin uudessa potretissa.

Britannian hovi on julkaissut uuden virallisen potretin kuninkaallisesta perheestä. Potretissa poseeraavat Britannian hallitsija kuningatar Elisabet ja hänen kolme kruununperillistään, Walesin prinssi Charles, prinssi William ja prinssi George.

– Uuden vuosikymmenen kunniaksi hänen majesteetistaan, Walesin prinssistä, Cambridgen herttuasta ja prinssi Georgesta on julkaistu uusi potretti, hovi esittelee sosiaalisessa mediassa.

Brittimedian mukaan uunituore potretti kuvastaa hovin uusia tuulia, jossa huomio keskittyy entistä enemmän kruununperillisiin. Vuosi 2019 oli hoville hyvin vaikea ja skandaalinkäryinen.

Britanniaa kuohuttivat muun muassa prinssi Harryn ja Meghanin yksityiskoneella lentely ja prinssi Andrew’n katastrofaaliseksi moitittu haastattelu, jossa prinssi selitti hänen ja seksuaalirikoksista syytetyn Jeffrey Epsteinin välejä.

Daily Mail huomauttaa, että kyseessä on vasta toinen kerta, kun kuningatar Elisabet poseeraa perillistensä kanssa hovin virallisessa potretissa. Kuningattaren 90-vuotissyntymäpäivän kunniaksi hovi julkaisi vuonna 2016 yhteiskuvan Elisabetista, Charlesista, Williamista ja Georgesta.

Tuolloin Cambridgen pikkuprinssi oli vain kaksivuotias. Uudessa potretissa nähdään huimasti kasvanut nuori prinssi, joka väläyttää kameroille ilkikurisen hymyn.

Edellisen kerran monarkki ja tulevat kuninkaat nähtiin yhteiskuvassa vuonna 2016.

The Sun kertoo kuningattarella olevan virallisessa kuvassa yllään Angela Kellyn suunnittelema vaaleansininen leninki. Puvun rintamuksessa kuningattarella on safiiririntakoru, joka on koristeltu timantein. Elisabetin kädessä nähdään yksi hänen suosikkikäsilaukuistaan, Lautnerin musta nahkalaukku.

Kuvan on ottanut Ranald Mackechnie, jonka käsialaa oli myös vuonna 2016 julkaistu potretti.

Kuninkaallisasiantuntija Emily Andrews hehkuttaa potretin kuvastavan oivalla tavalla monarkian tulevaisuutta, joka lepää Charlesin, Williamin ja Georgen harteilla.

– Hurmaava kuva kuningattaresta ja tulevista kuninkaista. Vaikean vuoden jälkeen kuningatar osoittaa, että monarkia on tulevina vuosikymmeninä turvassa Charlesin, Williamin ja Georgen käsissä. Ei ole sattumaa, että kuva on otettu valtaistuinsalissa. Tämä on perheen ja monarkian tulevaisuus, Andrews kuvailee The Sunille.

Kuninkaallisasiantuntijat ovat luonnehtineet kuvan olevan hovin viesti siitä, että monarkian tulevaisuus on turvattu.

Kuninkaallisfanien huomion kuvassa on varastanut prinssi Georgen asu. Prinssi on aikaisemmin nähty julkisuudessa pääasiassa shortseissa, nyt hänellä on jalassaan komeat tartankuvioiset pöksyt.

– Mitä ihmettä, Georgella on housut eikä shortsit! hovin Facebook-sivuilla hämmästellään.

– Kiinnitin Georgen housuihin heti ensimmäiseksi huomiota.

– George voi nyt pukeutua kuin pikkupoika, eikä vauva. Tiedän, että shortsien käytössä on kyse perinteistä, mutta tietyssä iässä se alkaa näyttää typerältä.

– Rakastan kaikkea tässä kuvassa, mutta eniten rakastan Georgen housuja.

Cambridgen herttuapari, sekä prinssi George ja prinsessa Charlotte kuvattuna syyskuussa.

Georgen yllä nähtiin pitkälahkeiset housut myös jouluna, jolloin kuninkaallinen perhe osallistui joulujumalanpalvelukseen Sandringhamissa.

Sosiaalisessa mediassa on pantu merkille myös se, että George näyttää hyvin paljon isoäitinsä prinsessa Dianan veljeltä, jaarli Charles Spencerille.

– Hän näyttää aivan Charles Spenceriltä!

– Mahtavaa nähdä Dianan geenit Georgessa. Hän muistuttaa erehdyttävän paljon jaarli Spenceriä.

– Hän näyttää mielestäni enemmän Catherinen isältä.

Jaarli Charles Spencer kuvattuna vaimonsa Karen Spencerin kanssa.

Perinteen mukaan kuninkaallisen perheen pojat käyttävät shortseja kesät ja talvet tiettyyn ikään saakka. Etikettiasiantuntija William Hanson on kertonut Harper’s Bazaar -lehdelle, että brittiylhäisössä tapa on edelleen hyvin yleinen.

– Pitkät housut ovat isoille pojille ja miehille. Pikkupoikien shortsit ovat yksi niistä luokkaeroja osoittavista tekijöistä, joita meillä Englannissa on. Ajat muuttuvat, mutta sitä pidetään melko keskiluokkaisena, jos pienellä pojalla on pitkät housut. Yleensä pojat siirtyvät käyttämään pitkälahkeisia housuja 7-8-vuotiaina, Hanson selittää.