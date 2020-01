Märtha Louisen shamaanirakasta ei nähty Ari Behnin hautajaisissa – laukoi suru-uutisen jälkeen kommentin, joka sai norjalaiset tuohtumaan

Norjan prinsessa Märtha Louisen miesystävää, shamaani Durek Verretiä ei nähty kirjailija Ari Behnin hautajaisissa.

Prinsessa Märtha Louisen entinen aviomies ja lasten isä, kirjailija Ari Behn haudattiin tänään perjantaina. 47-vuotiaana kuollut kirjailija siunattiin haudan lepoon Oslon tuomiokirkossa.

Koko Norjan kuningasperhe osallistui hautajaisiin. Sen sijaan prinsessa Märtha Louisen nykyistä kumppania, shamaani Durek Verretiä ei tilaisuudessa näkynyt, kertoo Svensk Damtidning.

Lehden mukaan koko muu Norjan kuningasperhe saapui hautajaisiin yhdessä, mutta Verret ei ollut seurueessa mukana. Siitä, oliko Verret kenties saapunut kirkkoon myöhemmin yksin, medialla ei ollut tietoa. Aiemmin Verret on nähty edustamassa Märtha Louisen rinnalla hovin tilaisuuksissa.

Durek Verret edusti joulupäivänä yhdessä Märtha Louisen ja tämän lasten kanssa.

Prinsessa Märthä Louisen ja shamaani Durek Verretin parisuhde on kuohuttanut hänen kotimaassaan Norjassa. Parin edesottamukset ovat häkellyttäneet sekä hovissa että sen ulkopuolella sen jälkeen, kun he julkistivat suhteensa toukokuussa. Norjalaiset eivät ole ottaneet Märtha Louisen uutta rakasta avosylin vastaan, vaan Norjassa on käyty kiivasta keskustelua siitä, että pitäisikö prinsessan luopua kuninkaallisesta tittelistään.

Viimeksi pariskunta oli otsikoissa, kun Verretin huomattiin kommentoineen hellobrookie-nimellä Instagramissa esiintyvän sporttimallin bikinikuvaa vain päivä Behnin kuoleman jälkeen. Norjalaislehti Xstran mukaan Verret kuitenkin poisti kaikki kommenttinsa heti sen jälkeen, kun hänelle alkoi satelemaan kysymyksiä siitä, miksi hän kommentoi vieraan naisen bikinikuvaa.

Kirjailija Ari Behn kuoli joulupäivänä. Kuolinsyyn on vahvistettu olleen itsemurha.

Märtha Louisen ex-mies Ari Behn kuoli joulupäivänä. Behnin manageri Geir Håkonsund vahvisti norjalaismedialle kuolinsyyksi itsemurhan. Perjantaina Oslossa järjestetyissä hautajaisissa kuultiin muun muassa Behnin ja Märtha Louisen tyttären Maud Angelican, 16, koskettava puhe isälleen.

Myös Ruotsin kruununprinsessa Victorian piti osallistua hautajaisiin, mutta Ruotsin hovi ilmoitti aiemmin prinssi Danielin edustavan kuningashuonetta tilaisuudessa.