Ari Behnin vanhemmat pitivät koskettavan puheen poikansa muistolle – jätti äidilleen kauniin, viimeisen viestin

Ari Behnin vanhemmat Marianne ja Olav puhuivat kauniisti pojastaan tämän hautajaisissa.

Norjan prinsessa Märtha Louisen ex-puoliso Ari Behn siunattiin viimeiselle matkalleen Oslon tuomiokirkossa perjantaina. Behn kuoli 47-vuotiaana 25. joulukuutta. Kuolema oli itsemurha.

Paikalla Behnin hautajaisissa oli koko Norjan kuninkaallinen perhe, Behnin lapset ja vanhemmat sekä muuta lähipiiriä.

Behnin vanhemmat Marianne ja Olav pitivät kirkossa koskettavan puheen poikansa muistolle. Behnin äiti Marianne puhui pitkään, muisteli poikansa elämää ja tämän tekemään työtä kirjailijana.

– ”Rakkaalle äidilleni: kiitos elämästä”, Ari kirjoitti minulle viestin, Marianne Behn kertoi puheessaan.

– Se on koskettanut minua syvästi viime päivinä. Viimeinen keskustelumme ei ollut enää vain tuskaa ja kipua. Vaan enemmän valoa. Valoa, jossa on rakkautta. Elämä on valon ja pimeyden risteys. Valon ja pimeyden, jotka antavat meille värejä ja sävyjä, Marianne puhui.

Kuningatar Sonja ja kuningas Harald Ari Behnin hautajaisissa.

Hän kertoi, että perhe pyrki tukemaan Behniä silloin, kun tällä oli vaikeaa.

– Me olimme siinä tuskassa sinun tukenasi. Keskustelumme saattoivat olla raakoja ja kivuliaita, Marianne sanoi.

Behnin äiti nieleskeli välillä kyyneleitään, mutta puhui tyynesti ja kauniisti siitä, millainen ihminen Ari oli. Hän kuvaili poikaansa lämpimäksi ihmiseksi, joka näki kaikki ympärillään.

Behnin Olav-isä seurasi vierellä ja piti katseensa tiukasti paperissa, josta Marianne luki puhettaan. Puheensa loppupuolella Marianne kertoi, kuinka paljon Behn rakasti lapsiaan. Hänellä oli prinsessa Märtha Louisen kanssa kolme tytärtä, 16-vuotias Maud, 14-vuotias Leah ja 11-vuotias Emma.

– Tiedämme, miten hyvä, vahva ja lämmin isä olit. Me tiedämme, miten syvästi rakastit lapsiasi ja he sinua, Behnin äiti sanoi kyyneleitä pidätellen.

Oslon tuomiokirkko täyttyi Ari Behnin surijoista.

Mariannen jälkeen Olav-isä piti puheen esikoispojalleen. Hän muisteli, millaista oli pitää tätä sylissä ensi kertaa vauvana.

– Se hetki, kun pidin sinua käsivarsillani ensimmäistä kertaa oli uskomaton. Olin ylpeä ja onnellinen. Minusta oli tullut isä 20-vuotiaana. Sinä olit todella toivottu.

Olav myönsi, ettei hän koskaan uskonut, että joutui isänä tilanteeseen, jossa hän perjantaina Oslon tuomiokirkossa oli: saattamaan poikaansa tämän viimeiselle matkalle.

– En koskaan uskonut, että tulisi näin julma roolinvaihto kuin tässä nyt. Seison täällä ja muistan sinua, Olav sanoi.