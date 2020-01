Prinsessa Märtha Louisen ex-puoliso, kirjailija Ari Behn siunataan haudan lepoon Oslossa – suora lähetys juuri nyt

Ari Behn siunataan haudan lepoon Oslon tuomiokirkossa.

Prinsessa Märtha Louisen entinen aviomies ja lasten isä, kirjailija Ari Behn haudataan tänään perjantaina.

Kirjailija siunataan haudan lepoon Oslon tuomiokirkossa klo 14 Suomen aikaa. Norjan yleisradio NRK:n suora lähetys hautajaisista on katsottavissa tässä artikkelissa.

Siunaus kirkossa alkaa kello 14.

Norjan kuningasperhe osallistuu hautajaisiin. Ruotsin kruununprinsessa Victorian piti osallistua hautajaisiin, mutta Ruotsin hovi on ilmoittanut prinssi Danielin edustavan kuningashuonetta tilaisuudessa.

– Ari Behnin perhe on sanonut haluavansa, että jokaisella halukkaalla on mahdollisuus jättää hänelle viimeiset jäähyväiset. Niinpä TV2 esittää hautajaiset suorana ja se on perheen toiveiden mukaista, NRK:n edustaja Espen Olsen Langfeldt on perustellut päätöstä televisioida hautajaiset.

– Haluan muistuttaa, että perhe on syvän surun syövereissä ja toivoo, että ihmiset eivät ota heistä kuvia tai videota kirkossa, Ari Behnin manageri Geir Håkonsund on sanonut NRK:lle.