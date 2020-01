Herttuatar Catherinen tarina hakee vertaistaan: näin ujosta nuoresta naisesta kasvoi vaivihkaa tuleva kuningatar

Herttuatar Catherine on kuulunut brittihoviin jo vuosia, mutta vasta nyt hän on löytänyt äänensä ja itsevarmuutensa. Kuluneena vuonna Catherine onkin ottanut vahvemmin roolia kuin koskaan ennen.

Monessa brittiläisessä olohuoneessa hieraistiin viime viikolla epäuskoisesti silmiä, kun televisiossa sai ensi-iltansa A Berry Royal Christmas -ohjelma. Tunnin kestäneessä tv-lähetyksessä legendaarinen ruutukasvo, kokki ja ruokakirjailija Mary Berry vietti jouluisen päivän yhdessä Cambridgen herttuatar Catherinen kanssa.

Ja millaisen päivän! Ujona ja etäisenä pidetty herttuatar osoitti tv-dokumentissa, että oppivuodet ovat tehneet tehtävänsä.

Nyt Berryn kanssa kakkuja koristeli itsevarma, lämmin ja puhelias nainen – siis täysin eri tyyppi, joka kuiski vihkivaloja Lontoon Westminster Abbeyssa keväällä 2011 koko maailman seuratessa.

Herttuatar tuli myös paljastaneeksi 84-vuotiaalle Berrylle aivan uusia yksityiskohtia elämästään: miten hän opiskeluaikoina työskenteli tarjoilijana, kuinka prinssi William yritti hurmata hänet arkisella jauhelihakastikkeella ja miten pikkuinen prinssi Louis rakastaakaan Kensingtonin palatsin puutarhassa kasvatettuja punajuuria.

Hän myös kertoi raahaavansa jälkikasvuaan koiranilmalla pihalle kuin kuka tahansa lontoolaisäiti, joka vain haluaa pitää huolen siitä, että lapset saavat tarpeeksi raitista ulkoilmaa.

Koulumatkalla! Herttuatar Catherine ja prinssi William saattavat prinsessa Charlottea kouluun. Mukana myös prinssi George.

Tammikuun alussa 38 vuotta täyttävä Catherine on kuulunut brittihoviin jo vuosia, mutta yllättävän harva on kuullut hänen koskaan puhuvan. Moni saattoikin jouludokumentin nähdessään pohtia, miksi Windsorin väen vaiteliain henkilö astui yhtäkkiä esiin ja antoi poikkeuksellisen avoimen haastattelun. Oliko viimein tullut Catherinen esiinmarssin aika?

On kuljettu pitkä matka siitä, kun prinssi William ja hänen juuri kihlaamansa Catherine Middleton astuivat ensimmäistä kertaa tv-kameroiden eteen marraskuussa 2010. Catherinen hermostuneisuutta ei voinut olla huomaamatta, sillä tuleva herttuatar puhui hyvin hiljaa ja nopeasti.

Yhtään ei auttanut edes se, että William yritti parhaansa mukaan täydentää tuoreen kihlattunsa lauseita ja tukea julkisuuteen tottumatonta rakastaan.

Vuosia vanha haastattelu nousi jälleen otsikoihin, kun koitti prinssi Harryn ja Meghan Marklen kihlajaishaastattelun aika. Edes kliseinen sanonta yöstä ja päivästä tuskin riittää kuvailemaan sitä kiusallisen suurta eroa, joka näiden kahden naisen esiintymisen ja ulosannin välillä oli – olihan toinen heistä ammattinäyttelijä.

2006: Töihin kiiruhtamassa.

Onkin ironista, että juuri Catherinesta tuli yksi maailman kuvatuimpia ja seuratuimpia naisia, sillä hän ei ole koskaan tuntenut oloaan erityisen kotoisaksi parrasvaloissa tai huomion keskipisteenä.

Aloitellessaan tietään täysipäiväisenä kuninkaallisena Catherinen väitettiin jopa välttelevän tilanteita, joissa hänen täytyisi puhua julkisesti.

Hetken aikaa vaikutti siltä, että hurrikaanin lailla Hollywoodista vanhoilliseen hoviin pyyhkäissyt Meghan jättäisi herttuatar Catherinen tyystin varjoonsa. Mutta mitä enemmän aikaa kului, niin sitä voimakkaammin amerikkalaisen kälyn tempaukset ropisivat plussapallojen lailla tasaisen ja perinteisen Catherinen laariin.

Ja sitä tosiseikkaa tuskin mikään tulee muuttamaan, että vain toisesta heistä tulee jonakin päivänä Iso-Britannian kuningatar. Tulevan kuninkaan vaimona ja kruununperijän äitinä Catherinen asema on brittihovissa naisista vahvin – tietenkin heti kuningatar Elisabetin jälkeen.

Tulevaisuudessa herttuatar Catherinesta tulee kuningatar, kun Elisabetin lapsenlapsesta prinssi Williamista tulee kuningas.

Keskiluokkaisessa perheessä varttunutta Catherinea onkin valmisteltu suurta vastuuta varten vuosia.

Ennen kuninkaallista kihlausta Catherine sai julkisuudessa ikävän lempinimen Waity Katie (odottaja-Katie), ja häntä kritisoitiin siitä, että oikean uran sijaan hän teki vain pätkätöitä muotiliikkeessä ja vanhempiensa postimyyntifirmassa. Vaikutti siltä, että Catherine keskittyi nuhteettomaan elämään ja omistautui täysin prinssilleen. Ei ehkä paras esikuva itsenäisestä nykynaisesta, mutta tyyli sopi heille.

Sittemmin Catherine kyllä teki sen, mitä häneltä eniten odotettiin: synnytti kuningashuoneelle kolme jälkeläistä.

Catherinen rooli tulevana Walesin prinsessana ja lopulta kuningattarena näkyy koko ajan enenevissä määrin myös hänen edustustehtävissään ja vastuualueissaan.

Rakastunut pari sai toisensa huhtikuussa 2011.

Yhä useammin hänet nähdään edustavan kuningattaren rinnalla tai sijaistavan häntä. Ja se, että herttuatar on nyt halukas jakamaan pieniä paloja yksityiselämästään, kielii siitä, että ujoksi luonnehdittu herttuatar on viimein löytänyt oman paikkansa.

Jopa kuningatar Elisabetin tiedetään jumaloivan tunnollista Catherinea. Vuosia kuningattaren ykkössuosikkina on paistatellut todellisena työmyyränä tunnettu Wessexin kreivitär Sophie (kuningattaren nuorimman pojan, prinssi Edwardin vaimo), mutta nyt Sophien rinnalle on noussut Catherine.

Hovilähteiden mukaan kuningatar arvostaa lapsenlapsensa puolison hyvää käytöstä, hillittyä ja huoliteltua olemusta sekä sitä järkähtämättömyyttä, jolla Catherinen tiedetään yhdistävän työ- ja perhe-elämä.

Myös naisten mantra tuntuu olevan hyvin samanlainen: vaikka mitä tapahtuisi, niin tyyni ulkokuori ei herpaannu hetkeksikään.

Asiantuntijoiden mukaan myös se, miten Catherine pitää vankasti jalat maassa, miellyttää kovasti kuningatarta.

Catherinen ja Williamin kerrotaan tukevan toisiaan niin edustustehtävissä kuin yksityiselämässäkin.

Elisabetin suosio tuntuu silti olevan vain kirsikka kakun päällä, sillä herttuattaren vuotta voidaan pitää kaiken kaikkiaan varsin onnistuneena.

– Tuntuu, että tämä on ollut Katen vuosi. Hän näyttää onnelliselta, hallitulta ja hänessä on uutta itsevarmuutta, elämäkerturi Claudia Joseph sanoi taannoin Vanity Fair -lehdelle.

– Minusta Kate näyttää paljon tyytyväisemmältä kuin vuosi sitten. Hänellä on kolme ihanaa lasta, hän on saanut kuningattarelta arvostusta ahkerasta työskentelystään ja hän on nyt hyvin suosittu ympäri maailmaa, Joseph jatkoi.

Catherine on vuodesta toiseen onnistunut säilyttämään vankkumattoman asemansa kuningasperheen yhtenä suosituimpana jäsenenä.

– Hän on hyvin naapurintyttömäinen lähtien siitä, kuinka hän pukeutuu ja käyttäytyy ja miten hän kohtaa ihmisiä edustustehtävissään. Hän on pidetty ja häneen helppo samastua. Nämä seikat ovat tehneet hänestä hyvin suositun.

Onnistunut oli myös herttuaparin hiljattain tekemä edustusmatka Pakistaniin. Catherine niitti kiitosta antamastaan tv-haastattelusta, tarkkaan mietityistä vaatevalinnoista ja siitä, että hän mahdutti viralliseen ohjelmaan tapaamisen paikallisen perheen kanssa.

Tuoreen People-lehden mukaan William ja Catherine toimivat loistavasti yhteen ja saavat tarvittaessa tukea toisistaan.

– He ovat loistava tiimi. Ihmiset ajattelevat monesti, että vain William on paikalla pitämässä merkittäviä puheenvuoroja, mutta Catherine on siellä myös. Hän seurustelee niin ikään presidenttien ja heidän puolisoidensa kanssa. Nämä asiat ovat helpompia, kun he tekevät ne yhdessä, hovilähde kertoo lehdelle.

Herttuatar Catherinen tiedetään nauttivan kuningatar Elisabetin suosiota.

Herttuapari haluaa antaa lapsilleen niin tavallisen lapsuuden ja kasvatuksen kuin se suinkin on mahdollista. Tämä tapa oli aikoinaan myös prinsessa Dianan tavaramerkki.

Pelkästään tänä syksynä herttuatar on nähty ostamassa lapsilleen halloween-asuja supermarketista, nauttivan oluttuopillista paikallisessa pubissa ja leikkivän kuopuksensa kanssa julkisessa leikkipuistossa. Ja siinä missä prinssi Harry ja herttuatar Meghan suhailivat yksityiskoneilla ympäri maailmaa, talutti Cambridgen herttuapari katraansa kiltisti turistiluokkaan.

Vaikka Catherinen tärkein tehtävä on tukea puolisoaan, hän on samalla toteuttanut myös omia intohimojaan hyväntekeväisyyden parissa.

Herttuatar Catherine näyttää onnistuneen myös eräässä liki mahdottomassa asiassa: luovimaan rakastetun prinsessa Dianan varjossa ja kestämään jatkuvat vertailut edesmenneeseen anoppiinsa.

Vaikuttaakin siltä, että Britannialla tulee olemaan itsevarma ja vahva nainen kuningattarenaan myös tulevaisuudessa.

Lähteet: The Telegraph, Vanity Fair, Daily Mail, People ja IS-arkisto.