Märtha Louisen shamaanirakkaan käytös kummastuttaa Norjassa – ylisti Instagramissa mallin bikinikuvaa prinsessan ex-miehen kuoleman jälkeen

Prinsessa Märtha Louisen puoliso shamaani Durek Verretin somekäyttäytymistä on kritisoitu Norjassa.

Norjan prinsessa Märtha Louisen ex-mies ja lasten isä Ari Behn kuoli joulupäivänä. Behnin manageri Geir Håkonsund vahvisti norjalaismedialle kuolinsyyksi itsemurhan.

Märtha Louise ja kirjailija Ari Behn olivat naimisissa 14 vuoden ajan ja liitosta syntyi kolme lasta. Behnin tiedetään olleen läheinen kuninkaallisen perheen kanssa aivan loppuun asti avioerosta huolimatta.

Prinsessa Märtha Louise ei ole kommentoinut ex-miehensä kuolemaa julkisuudessa, mutta kuningas Harald V ja kuningatar Sonja ovat julkaisseet osanottonsa Behnin omaisille kuningashuoneen verkkosivuilla.

Norjassa on seurattu tarkoin prinsessa Märtha Louisen ja hänen uuden miesystävänsä shamaani Durek Verretin rakkaustarinaa. Nyt prinsessan shamaanirakas on herättänyt kummastusta Norjassa somekäytöksellään. Norjalaismedian mukaan Verret on kommentoinut hellobrookie-nimellä Instagramissa esiintyvän sporttimallin bikinikuvaa vain päivä Behnin kuoleman jälkeen.

– Tuo vartalo, Durek Verret kommentoi ja lisäsi kommenttinsa perään liekki-emojin.

– Olen niin ylpeä kaikesta siitä rakkaudesta, jonka olet kohdistanut vartaloosi, joka saa sinut tuntemaan itsesi voimakkaaksi, Verret maalaili toisessa kommentissaan.

– Ikävöin ja rakastan sinua, rakas ystävä, Verret kirjoitti ja lisäsi, että Märtha Louise on ainoa oikea nainen hänelle, hänen ”jumalattarensa”.

Norjalaislehti Xstran mukaan Durek Verret poisti kaikki kommenttinsa heti sen jälkeen, kun hänelle alkoi satelemaan kysymyksiä siitä, miksi hän kommentoi vieraan naisen bikinikuvaa.

Prinsessa Märtha Louise kertoi keväällä seurustelevansa shamaani Durek Verretin kanssa.

Verret kirjoitti Instagramissa tunteneen naisen jo yli 10 vuoden ajan, eivätkä norjalaiset hänen mielestään ymmärtäneet hänen ”kalifornialaista puhetyyliään”. Verret selvensi tarkoittaneen vartaloa kehuvat kommenttinsa vain ystävällisiksi kehuiksi.

Naisen Instagram on nyt täyttynyt vihaisten norjalaisten kommenteista, joissa he toteavat, ettei Verret ole kovinkaan hienotunteinen.

– Minulla on kuvakaappaukset hänen ensimmäisestä kommentistaan, jossa hän ylisti naisen vartaloa, Instagramissa puhistaan.

– Hän ei osoita empatiaa tai kunnioitusta Aria ja hänen lapsiaan kohtaan.

– Olin iloinen, että Märtha löysi uuden rakkauden, mutta nyt olen vain surullinen hänen puolestaan. Kommentit ovat todella loukkaavia.

– Märtha ja lapset ovat menettäneet Arin, eikä hän vaikuta välittävän.

– Märtha ei ole mikään julkkis, vaan hän on kuninkaallinen. Ymmärrätkö mitä se pitää sisällään? Sinun odotetaan käyttäytyvän kunnioittavasti, eikä kommentoivan jonkun takapuolta Instagramissa.

Prinsessa Märtha Louise kuvattuna Ari Behnin kanssa 2016.

Insatagramissa ja suositulla Reddit-sivustolla monet norjalaiset kuitenkin huomauttavat, että shamaani on luultavasti lähettänyt ensimmäisen, naisen vartaloa ylistäneen kommenttinsa ennen Ari Behnin kuolemaa. Monet arvelevat, että kun Behnin manageri vahvisti kirjailijan kuoleman, riensi Verret Instagramiin selittelemään kirjoituksiaan.

– Minulla on kuvakaappaus, jossa näkee, että Verret julkaisi toisen kommenttinsa 27.12. eli päivä Arin kuoleman jälkeen, Instagramin salapoliisit kirjoittavat.

Shamaani Durek Verret ei ole kommentoinut Ari Behnin kuolemaa tai hänen Instagram-kirjoittelustaan syntynyttä kohua.