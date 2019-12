Kommentti: Skandaaleihin kietoutuneella brittihovilla on yksi todellinen pelastaja, eikä se ole kuningatar Elisabet

Herttuatar Catherine on brittihoville äärimmäisen haastavan vuoden aikana todistanut, että hän on juuri oikea henkilö tulevaksi kuningattareksi.

Tammikuun alussa 38 vuotta täyttävä Cambridgen herttuatar Catherine on kuulunut brittihoviin jo vuosia, mutta on tyytynyt aina statistin rooliin. Tai oikeastaan muutos ujosta ja etäisestä opiskelijatytöstä itsevarmaksi herttuattareksi on tapahtunut niin hitaasti, että se on helposti jäänyt monilta täysin huomaamatta.

Joulun alla kuvatussa A Berry Royal Christmas -ohjelmassa legendaarinen ruutukasvo, kokki ja ruokakirjailija Mary Berry vietti jouluisen päivän yhdessä Catherinen kanssa. Tv-lähetyksessä herttuatar jutusteli niin lapsistaan kuin nuoruusvuosistaan prinssi Williamin kanssa rennolla otteella, sen enempää miettimättä, mutta myöskään kohauttamatta.

Voisi sanoa, että Catherinen on puhkeamassa täyteen loistoonsa, eikä se olisi voinut sattua kohuissa ryvettyneen hovin kannalta parempaan aikaan.

Kulunut vuosi on ollut kuningatar Elisabetille ja brittihoville kaikkea muuta kuin antoisa. Kuninkaallista perhettä ovat vavisuttaneet lukuisat skandaalit aina auto-onnettomuudesta mystisiin rahalahjoituksiin ja seksikohuun.

Britanniassa ollaankin lyöty tiskiin jopa väitteitä siitä, että vuosi 2019 olisi vetänyt vertoja jopa surullisen kuuluisalle Annus horribilisille eli kauhujen vuodelle 1992. Kohujen sarja on ollut niin huomattava, että kuningatar otti siihen kantaa jopa joulupuheessaan.

– Polku ei tietenkään aina ole helppo, ja on voinut hetkittäin tänä vuonna tuntua varsin töyssyiseltä, mutta pienillä askelilla voi olla suurta merkitystä, kuningatar muotoili.

Maanjäristys voisi tosin olla osuvampi vertaus vuoden skandaaleja tarkastellessa: Prinssi Philipin ylimielinen autokolari, Brexit-myrsky, hämärän rahan liikkuminen kuningasperheessä, prinssi Andrew’n sekaantuminen seksiskandaaliin unohtamatta lukuisia prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin kohautuksia yksityislennoista oikeustaisteluihin.

Missä kuninkaallisen perheen jäsenet ovat vuoron perään kompastelleet kohuista toiseen, Catherinen maine on pysynyt puhtoisena. Se on varmasti ollut Elisabetille toivottua vaihtelua.

Vuonna 2017 herttuatar sai vastinkappaleen, kun Harry ja Meghan sanoivat toisilleen tahdon. Kuninkaallisessa perheessä oli toinen nuorehko herttuatar. Eikä kuka tahansa herttuatar: karismaattinen ja monin tavoin edistyksellinen Meghan pyyhkäisi brittihovin yli kuin muotiluomuksiin puettu pyörremyrsky.

Cambridgen ja Sussexin herttuaparien huhuttuun välirikkoon sanoivat sanansa niin Meghan, Harry kuin Williamkin. Catherine sen sijaan pysyi riidasta sivussa.

Meghanin halu ottaa kantaa kääntyi nopeasti häntä vastaan. Kuninkaallisfanitkin jakautuivat kahtia – herttuattaren puolesta ja häntä vastaan. Kun Sussexin herttuapari avautui Afrikassa kuvatussa dokumentissa julkisuuden kiroista ja Harryn ja Williamin välirikosta, Catherine tyytyi pysymään sivussa. Hän varmasti tiesi, että kommentit olisivat vain bensaa tulenarkaan tilanteeseen.

Catherinen vankkumaton suosio piilee siinä, ettei hän aiheuta kansassa suuria tunteita. Hän ymmärtää, miten monarkia toimii: vuosisatoja vanhaa instituutiota ei muuteta hetkessä, vaan pikkuhiljaa, perinteitä kunnioittaen. Tuleva kuningatar on tehnyt ja tekee juuri sen, mitä häneltä odotetaan. Ja oikeastaan hieman enemmän, sillä Catherine vaikuttaa usein olevan jopa kuningatarta paremmin ajan hermolla.

Catherine on aina kunnioittanut perinteitä. Saatuaan Williamin kanssa ensimmäisen lapsensa Georgen 2013, pari asettui lapsen kanssa kuvattavaksi Lindo-siiven edustalle kuten prinsessa Diana ja prinssi Charles aikoinaan.

Kun järkähtämättömään tilannetajuun lisätään kasvanut rooli kuninkaallisen perheen julkisuuskuvassa, Catherine vie huomiota pois kohuista ja skandaaleista. Se saattaa hyvinkin pelastaa pitkässä juoksussa koko brittihovin tulevaisuuden.

