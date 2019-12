Tällaisia olivat prinsessa Märtha Louisen ex-puoliso Ari Behnin viimeiset vuodet: rajut kivut ja mielenterveysongelmat ottivat vallan eron jälkeen

Keskiviikkona kuollut, prinsessa Märtha Louisen ex-puoliso Ari Behn kärsi viimeisinä vuosinaan mielenterveysongelmista.

Norjalainen kuvataiteilija, kirjailija ja prinsessa Märtha Louisen entinen puoliso Ari Behn kuoli keskiviikkona 47-vuotiaana.

Verdens Gang -lehden mukaan Behn teki itsemurhan. Asian vahvisti lehdelle omaisten puolesta Behnin manageri Geir Håkonsund.

– Me Ari Behnin läheisimmät sukulaiset joudumme suuren surun saattelemina ilmoittamaan, että hän riisti tänään hengen itseltään. Pyydämme kunnioittamaan yksityisyyttämme näinä vaikeina aikoina, Håkonsund viestitti VG:lle.

Pariskunta kuvattuna vuonna 2010.

Behn meni naimisiin prinsessa Märtha Louisen kanssa 24. toukokuuta 2002 . Pariskunta erosi vuonna 2016. Heillä on kolme tytärtä Maud Angelica, Leah Isadora ja Emma Tallulah.

Behnin elämää varjostivat mielenterveysongelmat, kertoo Expressen. Mies on itse kertonut paniikkikohtauksista, joita sai avioeronsa jälkeen.

– Ajattelin kuolevani. Se oli erittäin voimakas hetki. Fyysisesti tuntui siltä kuin minulla olisi ollut sydänkohtaus, aivohalvaus ja hengitysvaikeuksia samanaikaisesti, Behn kertoi Dagbladetin haastattelussa vuonna 2018.

Paniikkihäiriöiden lisäksi Behnillä oli korvassa kysta, joka aiheutti hänelle huimausta, kuulon heikkenemistä ja voimakasta kipua. Terveydellisten haasteiden kanssa mielenterveysongelmat olivat miehelle todella vaikea paikka.

– Se oli raskasta. Minun piti löytää uusi suunta. Se kävi mielenterveyden päälle ja minulla oli myös fyysisiä terveysongelmia, Behn kertoi lehdelle avioeron jälkeisestä ajasta.

– Tuntuu siltä, kuin minulla olisi veitsi korvassa, Behn sanoi Svensk Dam -lehden haastattelussa vuonna 2018.

Norjan prinsessa Märtha Louise ja Ari Behm Tukholmassa kesällä 2010.

Elämänsä viimeisinä vuosina Behn keskittyi maalaamiseen. Hän järjesti pop-up-näyttelyitä ympäri Norjaa. Maalauksiaan hän sai myytyä lähes 96 000 eurolla.

Behn kertoi Verdens Gang -lehden haastattelussa keväällä 2019 voivansa hyvin. Samana keväänä hän matkusti Los Angelesiin luomaan kontakteja.

– Minulla on ollut viime vuosina haasteita, mutta niistä on selvitty, Behn sanoi lehdelle.

Samassa haastattelussa Behn mainitsi, että hän ja Märtha Louise jakavat yhteishuoltajuuden tasan.

– Lapset ovat kanssani noin 50 prosenttia ajasta. Märthalla ja minulla on läheinen ja hyvä suhde, Behn kertoi.

Pari Ruotsin prinssi Carl-Philipin ja prinsessa Sofian häissä 2015.

Marraskuussa Behn kertoi, että aikoo viettää joulun Märtha Louisen ja heidän yhteisten lastensa kanssa. Myös Märtha Louisen miesystävä, shamaanina tunnettu Durek Verret oli miehen mukaan kutsuttu joulunviettoon.

– Juhlimme kaikki yhdessä. On hienoa, että hän juhlii kanssamme, Behn sanoi Her og Nå -lehdelle.

Uusi rakkaus

Avioeron jälkeen Behnin elämään astui uusi rakkaus vuonna 2017. Norjalainen Se & Hör kertoi tuolloin, että Behn ja norjalainen lakimies Ebba Rysst Heilman, 34, viihtyvät yhdessä.

Vuonna 2018 Behn puhui suhteesta myös norjalaisen SVT-kanavan Skavlan-ohjelmassa.

– Meidän suhteemme on ollut todella hyvä ja aikamme yhdessä on ollut erityinen. Hän on tukenut minua valtavasti, Behn sanoi ohjelmassa.

Lokakuussa 2019 Behn kertoi suhteesta myös Verdens Gangille.

– Minulla on ollut hauskaa Ebban kanssa, Behn sanoi lehdelle.

Kuolema koskettaa

Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa ja kuningatar Silvia ovat esittäneet osanottonsa Ari Behnin poismenon vuoksi. Myös Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel antoivat lausunnon Behnin kuoleman jälkeen.

– Otimme viestin Ari Behnin kuolemasta hyvin surullisina. Meillä oli kunnia tutustua Ariin. Muistamme Arin lämpimänä, sydämellisenä ja henkevänä ihmisenä. Ajatuksemme ovat nyt hänen perheensä ja läheistensä luona, he sanovat lausunnossaan.

Myös kulttuuriväki järkyttyi Ari Behnin kuolemasta.

Ruotsalainen näyttelijä Mikael Persbrandt oli Behnin läheinen ystävä. Näin kertoo norjalainen Dagbladet. Behnin kuolema pysäytti karskin miehen rooleistaan tunnetun näyttelijän.

– Lepää rauhassa. Rakas, rakas ystävä. Sinussa oli valo, muinainen hehku ja harvinainen lämpö, Persbrandt sanoo alunperin Instagramissa julkaistussa viestissään.

– Nyt olen ymmärtänyt, että pimeys otti valon. Se satuttaa minua niin paljon. Rukoilen puolestasi. Rukoilen lastesi ja perheesi puolesta. Rauha sielullesi, veli, Persbrandt sanoo.