”Töyssyinen matka” – näillä sanoilla kuningatar Elisabet kuvailee kulunutta vuotta joulupäivän puheessaan

Yksi Britannian jouluperinteistä on seurata kuningatar Elisabetin, 93, jokavuotista televisioitua joulupuhetta.

Varsin ”töyssyinen matka”. Näillä sanoilla kuningatar Elisabet II kuvailee kulunutta vuotta keskiviikkona esitettävässä joulupuheessaan.

Ennakkoon nauhoitetun puheen sisällöstä on julkistettu etukäteen pieni osa. Puhe esitetään Britanniassa huomenna joulupäivänä kello 15 paikallista aikaa.

Mediat ovat tulkinneet kuningattaren sanojen viittaavan sekä Britannian brexit-kamppailuun että paljon mediahuomiota saaneisiin tapahtumiin kuningasperheen sisällä.

Britannian hovi joutui tänä vuonna skandaalin keskelle, kun kuningattaren poika prinssi Andrew yritti etäännyttää itsensä alaikäisiin tyttöihin kohdistuneista seksuaalirikoksista syytetystä yhdysvaltaisliikemies Jeffrey Epsteinista.

Andrew antoi BBC:lle haastattelun, jossa hän yritti selitellä tekemisiään. Muun muassa brittimediat luonnehtivat haastattelua kuitenkin täydelliseksi katastrofiksi.

Andrew kertoi marraskuussa luopuvansa kaikista hovin virallisista edustustehtävistään, koska hänen ystävyytensä Epsteiniin on haitaksi kuninkaallisen perheen työlle.

Brittihovissa on tänä vuonna ollut muutoinkin kaoottinen vuosi. 98-vuotias prinssi Philip on ollut useita päiviä sairaalahoidossa. Brittilehtien mukaan Philip lennätettiin Sandringhamista Lontoossa sijaitsevaan sairaalaan perjantaina, sillä hänen terveytensä on reistaillut viime aikoina.

Myös muun muassa herttuatar Meghanin ja prinssi Harryn yksityiskoneella lentäminen on ollut tänä vuonna otsikoissa, samoin kuin prinssi Philipin tammikuinen autokolari.