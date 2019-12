Alankomaiden kuningasperhe elää uskomatonta luksuselämää – 63 miljoonan euron hulppea remontti, huippumoderni yksityislentokone...

Alankomaiden rakastettu kuningasperhe teetätti palatsiinsa 63 miljoonan euron remontin. Viime kesänä perhe pääsi nauttimaan myös tuliterästä yksityislentokoneesta kaikilla herkuilla.

Juttu on julkaistu alun perin Ilta-Sanomissa 28.07.2019. IS julkaisee joulupyhien aikaan uudelleen vuoden suosituimpia juttuja.

Alankomaiden kuningas Willem-Alexander ja kuningatar Máxima antoivat heinäkuussa kansalle kurkistuksen juuri remontoituun virka-asuntoonsa Huis ten Boschiin, joka sijaitsee Alankomaiden hallintokaupungissa Haagissa.

Harvinaisissa kuvissa komeilee kuningasperheen viimeisen päälle remontoitu palatsi, jota kunnostettiin uuteen uskoon kolmen vuoden ajan 120 rakentajan voimin. Mittava remontti kustansi noin 63 miljoonaa euroa, ja sillä summalla 1700-luvulta peräisin oleva palatsi sai täysin uuden ja modernin ilmeen.

Kunnostamisen jälkeen kuningaspari sai nauttia lähinnä kesäasuntona toimivasta 8785 neliömetrin kokoisesta palatsistaan täysin siemauksin.

Palatsin sisääntuloaulassa komeilee voikukista inspiraationsa saanut Studio Driftin kattokruunu. Palatsin katto ja lattia laitettiin uusiksi, mutta historialliset piirteet pyrittiin pitämään mahdollisimman hyvin entisellään. Esimerkiksi upean Oranjezaal-salin kattomaalaukset esittelevät edelleen kultakauden parhainta taidetta.

Prinssi Philipin ja kuningatar Elisabetin kuvat komeilevat prameissa kehyksissä Huis ten Boschin palatsissa.

Palatsissa on myös esillä kuningasparin kolmiulotteinen muotokuva. Entisen ”vihreän huoneen” seinällä on harvinaisen moderni ilmestys, sillä tiiliseinän kymmenien tuhansien kohokuvioiden on tarkoitus jäljitellä kuningasparin dna:ta. Myös huoneen nimi vaihdettiin dna-huoneeksi.

Palatsi oli jo ehtinyt huonoon kuntoon, sillä sitä ei ole remontoitu ollenkaan vuosikymmeniin. Ennen kuningas Willem-Alexanderia Huis ten Boschissa asui hänen äitinsä, nyt jo kruunustaan luopunut kuningatar Beatrix.

Kuningasparilla on kolme tytärtä: prinsessat Catharina-Amalia, 15, Alexia, 14 ja Ariane, 12. Perhe viettää aikaansa Huis ten Boschin lisäksi kahdessa muussakin virka-asunnossaan.

Lapset joutuivat jättämään toistaiseksi hyvästit Wassenaarissa sijaitsevalle Villa Eikenhorstille, jossa perhe asui ennen muuttoaan remontoituun miljoonapalatsiin.

– On tunteikasta lähteä Wassenaarista, Willem-Alexander kommentoi tammikuussa lehdistölle.

– Jätämme kotimme nostalgian saattelemana, Máxima lisäsi.

Kuningas Willem-Alexander ja kuningatar Máxima.

Vaikka kuninkaallinen perhe on antanut itsestään kuvan rentoina ja maanläheisinä siniverisinä, vaalivat he myös oikeuksiaan. Perhe muun muassa lentää yksityisellä tuliterällä Boeing-lentokoneella, joka esiteltiin maailmalle heinäkuun alussa.

Liki 93 miljoonaa euroa maksaneen koneen sisältä löytyy modernin keittiön lisäksi oma vaatekaappi ja kylpyhuone suihkuineen.

Kuningas on myös itse ollut kapteenin ohjaimissa. Hän paljasti muutama vuosi sitten The Guardian -lehdelle olleensa pitkään paikallisen KLM-yhtiön perämies ja yllätti kertomalla, että hän jalkautui perämiehen työtehtäviin kuninkaallisten velvollisuuksiensa ohessa jopa muutaman kerran kuukaudessa.

– Hyvin harva tunnisti minua, kun kävelin KLM:n univormussa Schipholin lentokentällä Amsterdamissa, kuningas paljasti.

– Omia murheitaan ei voi ottaa mukaan taivaalle. Sinun täytyy keskittyä täysin siihen, mitä teet. Se on mielestäni kaikkein rentouttavin asia lentämisessä, Willem-Alexander hehkutti.

Palatsi on täynnä kauniita yksityiskohtia, kuten piirongin päällä lepäävä kuninkaallisen perheen yhteiskuva.

Valta vaihtui Alankomaissa vuonna 2013, kun Willem-Alexanderin äiti prinsessa Beatrix luopui kruunustaan poikansa tähden. Willem-Alexanderin nousi valtaan koskettavassa kruunajaistilaisuudessa huhtikuussa 2013. Samaan hetkeen päättyi Hollannin kuningattarien yli 100-vuotinen valtakausi.

Hollannin kuningaspari on ehkä hieman vähemmän tunnettu Suomessa, jossa kiinnostus on usein kääntynyt brittikuninkaallisten tai naapurimaamme Ruotsin hovin puoleen. Kuningas Willem-Alexander perheineen nauttii Alankomaissa kuitenkin valtaisaa suosiota.

Kuninkaalla on myös suomalaisia sukujuuria. Historiankirjojen mukaan Willem-Alexanderin isä prinssi Claus van Amsberg oli pommerilaisen Schlippenbachin kreivien sukua. Kreivit olivat taas sotamarsalkka Nils Bielken ja tämän vaimon, Porin kreivittären Eeva Kustaantytär Hornin nuoremman tyttären jälkeläisiä.

Erityisesti kuningasparia on kehuttu maanläheisestä suhtautumisestaan tavalliseen kansaan, sillä Willem-Alexander ja Máxima käyskentelevät maassaan usein kuin ketkä tahansa. Paikallinen nuoriso jopa kutsui Willem-Alexanderia aikanaan Pilsiksi olutmerkin mukaan. Lempinimi juonsi juurensa prinssin juhlinnantäyteisiin nuoruusvuosiin.

Kuningashuoneen suosio nousi entisestään kuninkaan rauhoituttua ja löydettyä rinnalleen argentiinalaistaustaisen Máximan.

Tulevan kuninkaan katse kiinnittyi 28-vuotiaaseen Máxima Zorreguieta Cerrutiin huhtikuussa 1999. Buenos Airesissa syntynyt Máxima herätti Willem-Alexanderin huomion, eikä naisella ollut mitään tietoa siitä, että telttabaarissa jutulle tullut herrasmies oli Alankomaiden tuleva kuningas.

Pari sopi tapaavansa muutaman viikon päästä New Yorkissa, jossa Máxima työskenteli. Työt investointipankissa saivat kuitenkin jäädä, kun kaksikon rakkaus syveni. Myöhemmin Máximalle paljastui Willem-Alexanderin kuninkaallinen tausta, eikä nainen ei ollut uskoa kuulemaansa. Molemmat olivat kuitenkin vakuuttuneita siitä, että elämän rakkaus oli osunut kohdalle.

Remontoidun ”dna-huoneen” erikoisuus on seinän kohokuvio, joka jäljittelee kuningas Willem-Alexanderin ja kuningatar Maximan dna:ta.

Kihlat solmittiin vuonna 2001. Kuninkaallisten häiden suunnittelu alkoi, mutta asiat saivat ikävän käänteen, kun Máximan suvusta paljastui karu yllätys. Hänen isänsä Jorge Zorreguieta oli maatalousministerinä 1970-luvulla Argentiinan junttahallituksessa. Hallituksen toimet olivat herättäneet kritiikkiä, sillä arviolta 30 000 ihmistä katosi sotilasvallan aikana 70–80-luvuilla.

Kansa suhtautui Máximan isän taustaan ristiriitaisesti, ja myös kuningatar Beatrix viivytti pitkään siunauksensa antamista poikansa avioliitolle. Virallisen tutkinnan jälkeen selvisi, että Zorreguieta oli tietoinen sodan kauhuista ja kadonneiden kohtaloista, mutta ei ollut osallinen niihin.

Máximan isä ei kuitenkaan koskaan ollut tervetullut tärkeisiin kuninkaallisiin tapahtumiin. Häät tanssittiin helmikuussa 2002, eikä Máximan isä saanut saattaa tytärtään alttarille tai osallistua juhliin.

Huis ten Boschin palatsi toimii yhtenä kuningasperheen kolmesta virka-asunnosta.

Hoviin sitoutunut Máxima voitti kansan lopulta nopeasti puolelleen. Myös Willem-Alexanderin äiti Beatrix on ylistänyt poikansa puolisoa myöhemmin ”älykkääksi ja moderniksi naiseksi”.

Máxima hyväksyi sukujuuriensa aiheuttaman kohun, mutta ei ole suostunut häpeämään argentiinalaista taustaansa.

– Olen latino, ja tulen aina olemaan. Tanssin, laulan ja tulen aina tekemään niin, Máxima on sanonut.

Trenditietoinen nainen on valittu vuosien varrella usein Euroopan tyylikkäimpien kuninkaallisten joukkoon.

Läheisten traagiset kohtalot ovat koetelleet kuningasperhettä vuosien varrella paikoin rankastikin. Kuningatarta kosketti viime vuonna suuri suru, kun hänen mielenterveysongelmista kärsinyt pikkusiskonsa ja nuorimman tyttärensä kummitäti Inés Zorreguieta, 33, löydettiin kuolleena asunnostaan. Vuotta aiemmin Máxima hautasi syöpään 89-vuotiaana kuolleen isänsä.

Vuonna 2012 koko kuninkaallinen perhe järkyttyi, kun Willem-Alexanderin nuorempi veli Friso jäi lumivyöryn alle ja vammautui vakavasti. Hän vaipui koomaan, eikä koskaan herännyt. Hän kuoli vammoihinsa seuraavana vuonna ollessaan vain 44-vuotias.

Alankomaiden kuningasperhe elää varsinaista luksuselämää.

Siksi perhe säikähti toden teolla, kun vuonna 2016 kuningasparin keskimmäinen tytär Alexia joutui lasketteluonnettomuuteen. Vanhempiensa kanssa lomaillut Alexia kiidätettiin sairaalaan, jossa löydettiin murtuma oikeasta reidestä. Murtuma korjattiin leikkauksessa ja toisena kruununperimysjärjestyksessä oleva prinsessa toipui lopulta hyvin.

Tyttäret ovat kuningasparin todellisia silmäteriä. Vanhinta tytärtä Catharina-Amaliaa, 15, on kasvatettu pienestä pitäen kuningattareksi, sillä hän perii tulevaisuudessa isänsä kruunun.

15-vuotias Catharina-Amalia on osoittanut jo nyt olevansa harkitsevainen ja älykäs nuori nainen, ja hänen odotetaan täyttävän tehtävänsä mainiosti.