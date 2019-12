Näin kuninkaallisissa perheissä vietetään joulua: Aku Ankkoja, uskomattomia aterioita ja yksityisiä juhlia – japanilaisten tapa lyö ällikällä

Tiesitkö, että Euroopan hoveissa on mitä ihanimpia ja erilaisempia jouluisia perinteitä? Norjan kuninkaalliset viettävät joulua talvisella mökillä, kun taas esimerkiksi Espanjassa Zarzuelan palatsissa nautitaan notkuvasta äyriäispöydästä koko suuren suvun voimin. Drottningholmin linnassa luetaan jouluisin Aku Ankkaa.

Ruotsi

Ruotsin hovissa joulua juhlitaan vain oman perheen kesken. Siitä on kerrottu vuosien varrella hyvin vähän yksityiskohtia julkisuuteen.

– Kuninkaallinen perhe juhlii joulua perinteitä vaalien yksityisesti, joten minulla ei ole kertoa siitä enempää, Ruotsin hovin tiedotusvastaava Ulrika Nasholm sanoo IS:lle.

Nasholmin mukaan kuningas Kaarle Kustaan joulupuhe esitetään tavalliseen tapaan joulupäivänä maan yleisradioyhtiön kanavilla SVT:llä ja SR:llä. Viime vuosina hovi on myös julkaissut sosiaalisessa mediassa joulutervehdyksiä kansalle.

Aftonbladetin mukaan Kaarle Kustaan perhe juhli joulua lähes 67 vuotta yhdessä kuninkaan siskon prinsessa Christinan ja tämän perheen kanssa. Viime vuosina sisarukset ovat kuitenkin jakaantuneet kahteen eri joulupöytään perheineen, sillä heidän perheensä ovat kasvaneet vuosien varrella todella suuriksi. Kuningasparilla on kolme omaa lasta ja peräti seitsemän lastenlasta.

Prinssi Alexander on yksi Ruotsin hovin uuden sukupolven edustajista. Yhteensä kuningasparilla on seitsemän lastenlasta.

Kuninkaallisasiantuntijat kertovat Aftonbladetille, että Ruotsin kuningasperheen joulu on vuodesta toiseen varsin samankaltainen. Perhe kokoontuu Drottningholmin linnaan viettämään rauhallista joulua yhdessä. Jouluaattona he nauttivat tulen loimusta takassa ja lapset saavat koristella kuusen.

– Kuningatar Silvia lukee jouluevankeliumia ja hänen vuokseen pöydässä on tarjolla rusinoilla täytettyä ja alkoholilla kostutettua saksalaista joulukakkua, kertoo hoviasiantuntija Jenny Alexandersson.

Kuninkaallisasiantuntija Robert Lundgren sanoo, että perhe haluaa juhlia joulua kuin ketkä tahansa ruotsalaiset.

– He jakavat joululahjoja, syövät jouluruokaa ja lukevat Aku Ankkaa, kuten Ruotsissa on jouluisin tapana.

Kruununprinsessa Victoria, prinssi Daniel ja lapset prinssi Oscar ja prinsessa Estelle toivottivat kansalle hyvää joulua kauniilla yhteiskuvalla.

Prinssi Carl Philip vastaanotti joulukuusen viime vuonna.

Britannia

Britannian kuninkaallinen perhe viettää joulua perinteisesti Sandringhamin kartanossa kuningatar Elisabetin johdolla.

Sandringham sijaitsee Norfolkissa noin 200 kilometrin päässä Lontoosta ja Kensingtonin palatsista. 93-vuotias kuningatar matkustaa Lontoosta Norfolkiin joka vuosi tavallisella matkustajajunalla turvamiestensä saattamana.

Kuningatar Elisabet emännöi hyvin perinteistä perhejoulua Sandringhamin kartanossa Norfolkissa.

Brittihovi tunnetaan kurinalaisuudestaan, mutta jouluna he juhlivat vapautuneesti.

Joulunvietto kartanossa alkaa aattoiltana, kun kaikki saapuvat paikalle. Yleensä saarivaltiossa on tapana avata lahjat vasta joulupäivän aamuna, mutta hovissa on toisin. Perheenjäsenet vaihtavat lahjoja jo aattoiltana. Perinteen aloitti aikoinaan kuningatar Viktorian saksalainen puoliso prinssi Albert.

Perheen tapana on antaa mahdollisimman vitsikkäitä lahjoja toisilleen. Tärkeää ei ole niinkään lahjan arvo, vaan sen huvittavuus.

Lahjojen jakamisen jälkeen perhe nauttii yhdessä drinkkejä ja viettää pitkän illan toistensa seurasta nauttien.

Joulupäivän aamuna perhe suuntaa joulujumalanpalvelukseen. Se on suuri mediatapahtuma, jota kansa seuraa kotisohvillaan innokkaasti. Joulupäivä huipentuu kirkon jälkeen ylelliseen jouluateriaan ja kuningattaren joulupuheeseen.

Viime vuonna Cambridgen ja Sussexin herttuaparit osallistuivat kumpikin juhlajumalanpalvelukseen Norfolkissa.

Japani

Vain yksi prosentti Japanin väestöstä on kristittyjä, joten maassa ei juhlita virallisesti joulua.

Sen sijaan keisarin syntymäpäivä on Japanissa virallinen juhlapyhä ja maan kansalaiset saavat silloin vapaata töistä ja kouluista. Keisarillisen palatsin ovet avataan yleisölle merkkipäivän kunniaksi.

Japanin entisen keisarin Akihiton syntymäpäivää juhlittiin sopivasti 23. joulukuuta. Hän hallitsi maata vuosina 1989–2019.

Japanilaiset rakastavat keisariaan. Kuvassa keisarillinen perhe tervehtimässä kansaa uudenvuoden aikaan.

Noiden 30 vuoden aikana myös joulun viettäminen on yleistynyt Japanissa iloiseksi juhlaksi. Maan jouluperinteisiin kuuluu suomalaisen näkökulmasta eriskummallisia tapoja.

Kuuluisin niistä on KFC-kana-aterian nauttiminen. Pikaruokaketju Kentucky Fried Chicken lanseerasi jo 70-luvulla tehokkaan mainoskampanjan, jossa japanilaisille suositeltiin kanakoreja jouluateriaksi. Japanilaiset hullaantuivat ideasta. BBC:n mukaan nykyään jopa 3,6 miljoonaa japanilaisperhettä popsii jouluisin KFC-ruokaa.

Joulu Japanissa muistuttaa monin tavoin ystävänpäivää länsimaissa. Se on nuorille japanilaisille romanttinen juhla, jolloin he antavat puolisoilleen lahjoja ja käyvät ihailemassa jouluvaloja. Lapsille järjestetään hauskoja joulujuhlia, joissa on musiikkiesityksiä ja tanssia.

Espanja

Espanjan kuningasperheen joulu alkaa 24. joulukuuta, jolloin maan kuningas Felipe VI pitää vuotuisen joulupuheen kansalle. Se esitetään suorana lähetyksenä espanjalaisilla tv-kanavilla. Sen jälkeen kuningas viettää sukunsa kanssa joulua virallisessa kodissaan, Zarzuelan palatsissa lähellä Madridia.

Palatsin ruokasaliin katetaan nautittavaksi valtava jouluillallinen. Espanjalaisen tavan mukaisesti saman pöydän ääreen istuu lähes koko suku. Pääruoaksi tarjoillaan usein kalkkunan sijaan kalaa ja äyriäisiä, jotka ovat espanjalaisten suosikkiruokaa joulupöydässä.

Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia julkaisivat hiljattain hovin tyylikkään joulukortin vuosimallia 2019.

Espanjan kuningasperhe suuntaa aattona myös joulujumalanpalvelukseen kirkkoon.

Lähes 70 prosenttia espanjalaisista kuuluu katoliseen kirkkoon, jonka tapojen mukaan joulua kuuluisi viettää vasta joulupäivänä. Espanjan kuningasperhe on katolinen, mutta heidän joulunviettonsa keskittyy kuitenkin jouluaattoon. Joulupäivänä kuningatar Letizian perhe saapuu palatsiin joulupäivän lounaalle.

Felipen perheeseen kuuluvat hänen vaimonsa kuningatar Letizia ja heidän kaksi lastaan, 14-vuotias prinsessa Leonor ja 12-vuotias prinsessa Sofia. Felipen perheen kanssa Zarzuelan palatsissa asuvat myös vuonna 2014 kruunusta luopunut Felipen isä Juan Carlos ja hänen vaimonsa Sofia.

Norja

Lumikinosten, vuonojen ja vuorten maassa joulu on yhtä perinteikäs ja odotettu juhla kuin Suomessakin. Norjan kuninkaallisella perheellä on niin ikään paljon tärkeitä, joka vuosi samanlaisina toistuvia jouluperinteitä.

Norjan kuninkaalliseen perheeseen kuuluvat kuningas Harald V, kuningatar Sonja, kruununprinssi Haakon, tämän puoliso Mette-Marit sekä heidän kaksi lastaan, prinsessa Ingrid ja prinssi Sverre. Kuningasparilla on myös nuorempi tytär, prinsessa Märtha Louise.

Perhe viettää joulua kuninkaallisessa palatsissa Oslossa. He herkuttelevat aattoiltana suomalaisille tuttuun tapaan pitkään uunissa kypsytetyllä joulukinkulla.

Norjan kuningaspari viettää joulua Holmenkollenilla talvihuvilassa kruununprinssiparin ja heidän lastensa kanssa.

Kuningaspari ja kruununprinssipari lapsineen ottavat tavallisesti osaa Holmenkollenilla kappelissa järjestettyyn jumalanpalvelukseen joulupäivänä.

Express-lehti kertoo, että jumalanpalveluksen jälkeen 82-vuotiaat kuningas ja kuningatar vetäytyvät kuningasperheen omistamalle yksityiselle mökille Holmenkollenilla. Mitä luultavimmin myös kruununprinssipari lapsineen liittyy tänä vuonna heidän seuraansa mökille.

Kongseteren-niminen, talvikäyttöön tarkoitettu kuninkaallinen huvila on rakennettu vuonna 1910.

Monaco

Kun ikoninen elokuvatähti Grace Kelly meni 63 vuotta sitten naimisiin Monacon prinssi Rainier III:n kanssa, Monacon hovi tuli samalla aloittaneeksi pitkän jouluperinteen. Tuore morsian oli kansalle kohtuullisen tuntematon, ja hänet haluttiin esitellä kansalle lämpimällä tavalla. Niinpä hovi alkoi kutsua joulun aikaan monacolaisia lapsia palatsiin lasten joulujuhliin.

Grace Kellyn ja Rainierin poika prinssi Albert on jatkanut perinnettä vielä tänä päivänä. Monacon hovi valmistautuu juhlaan viikkojen ajan. Kukin paikalle saapunut lapsi saa hovilta joululahjan. Albert ojentaa paketit itse lapsille ja juttelee heidän kanssaan.

Prinssi Albert järjestää äitinsä Grace Kellyn jalanjäljissä joka vuosi lasten joulujuhlan palatsissa.

Sen jälkeen Albert viettää joulua kaikessa rauhassa oman perheensä kanssa. Hänellä ja ruhtinatar Charlenella on yhdessä viisivuotiaat kaksoset Jacques ja Gabriella.

Charlene kertoi viime vuonna ranskalaiselle Point de Vue -lehdelle perheen joulunvietosta. Monacossa lapset uskovat, että joulupukki tulee vierailulle savupiipusta putkahtamalla. Niinpä Jacques ja Gabriella vahtivat tulisijaa herkeämättä.

– He jättävät illalla takanreunalle lasillisen maitoa ja keksejä pukille ja tietysti vettä ja heinää pukin porolle, Charlene kertoi.

Joulupäivän aamuna perhe kokoontuu joulupuun ympärille jakamaan lahjat. Lahjojen jakamisen jälkeen perhe suuntaa juhlajumalanpalvelukseen. Kirkon jälkeen perhe nauttii ison jouluillallisen.

Juhlallisuuksien jälkeen on taas aika rentoutua yksityisemmin. Charlene paljasti ranskalaislehdelle, että esimerkiksi viime jouluna Charlene ja Albert katselivat kaikessa rauhassa televisiota ja napostelivat jouluherkkuja sillä aikaa, kun lapset leikkivät lahjoillaan serkkujensa ja ystäviensä kanssa.