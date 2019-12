Brittihovi julkaisi hellyttävän kuvan: Kuningatar Elisabet ja kruununperilliset valmistavat yhdessä jouluruokaa – suloinen prinssi George, 6, varastaa huomion

Britannian kruununperilliset samassa kuvassa! Neljä polvea kuninkaallisia osallistui hyväntekeväisyystapahtumaan.

Tällä viikolla myös brittihovissa on valmisteltu joulua. Neljä polvea kuninkaallisia osallistui Britannian sotaveteraaneja tukevan The Royal British Legion -hyväntekeväisyysjärjestön tapahtumaan. Kuningatar Elisabet, 93, prinssi Charles, 71, prinssi William, 37, ja prinssi George, 6, valmistivat yhteisvoimin jouluvanukasta veteraaneille.

Järjestö on ensi vuonna toiminut 99:n vuoden ajan. Juhlavuotensa kunniaksi järjestö jakaa 99 jouluvanukasta tahoille, joita se tukee.

Cambridgen herttuaparin Instagram-tilillä julkaistiin kuva tilaisuudesta. Kuvassa nähdään, miten jouluvanukkaanteko kuninkaallisilta sujuu.

Prinssi George sekoittaa jouluvanukasaineksia kuningatar Elisabetin, prinssi Charlesin ja prinssi Williamin katsoessa pojanpojanpoikaansa hymyillen.

Kuva on ihastuttanut seuraajia sosiaalisessa mediassa.

– Niin ihastuttavia kuvia... Ylpeä isoisä ja isoisoäiti.

– Rakastan tätä kuvaa niin paljon! Katsokaa, kuinka ylpeä kuningatar on Georgesta. Ja on ihanaa nähdä kuinka heillä on hauskaa yhdessä.

– Tämä on ihana! George on niin suloinen. Kiitos tästä.

Prinssi George purjehdustapahtumassa elokuussa 2019.

Joulun odotus ei ole sujunut hovissa täysin ongelmitta. Britannian prinssi Philip, 98, vietiin perjantaina sairaalaan. Buckinghamin palatsista vahvistettiin uutistoimisto Reutersille perjantaina, että prinssi Philip on sairaalassa saamassa ennaltaehkäisevää hoitoa aiemmin todettuun sairauteen.

Prinssi William marraskuussa 2019.

Brittimediat uutisoivat, että prinssi Philip lennätettiin ensin helikopterilla Norfolkista Lontooseen, josta hänet vietiin autolla sairaalaan. Philip on brittimedioiden mukaan viime viikkoina kärsinyt influenssan kaltaisesta sairaudesta. Kyseessä on ollut varotoimi, sillä prinssi ei ole viime aikoina voinut hyvin.

Jouluisessa kuvassa prinssi William, prinssi George, kuningatar Elisabet ja prinssi Charles keskittyvät jouluruokaan.

Edinburghin herttua prinssi Philip on esiintynyt melko harvakseltaan julkisuudessa sen jälkeen, kun hän jäi eläkkeelle vuonna 2017. Tänä vuonna prinssiä ei olla nähty kameroiden edessä kuin muutaman kerran. Brittimedian tietojen mukaan Philip on viettänyt syksyn Sandringhamin kartanossa, eikä prinssin vointi ole hovin lähteiden mukaan ollut paras mahdollinen.

Prinssi Philip vietiin perjantaina sairaalaan.

Marraskuussa kuningatar Elisabet ja prinssi Philip juhlistivat 72. hääpäiväänsä erossa toisistaan. Elisabet joutui työkiireiden vuoksi pysymään Lontoossa, Philip puolestaan jäi Sandringhamiin.