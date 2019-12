Prinssi Philip, 98, on viime aikoina kärsinyt huterasta olosta – joutui eilen sairaalaan influenssan kaltaisen sairauden vuoksi

Prinssi Philip on viime aikoina kärsinyt huterasta olosta ja influenssan kaltaisesta sairaudesta.

Britannian prinssi Philip, 98, vietiin perjantaina sairaalaan. Buckinghamin palatsista vahvistettiin uutistoimisto Reutersille perjantaina, että prinssi Philip on sairaalassa saamassa ennaltaehkäisevää hoitoa aiemmin todettuun sairauteen.

Nyt muun muassa Daily Mail, The Times ja The Sun uutisoivat, että prinssi Philip lennätettiin ensin helikopterilla Norfolkista Lontooseen, josta hänet vietiin autolla sairaalaan. Philip on brittimedioiden mukaan viime viikkoina kärsinyt influenssan kaltaisesta sairaudesta. Kyseessä on ollut varotoimi, sillä prinssi ei ole viime aikoina voinut hyvin.

– Edinburghin herttua matkusti tänä aamuna Norfolkista Kuningas Edwardin VII:n sairaalaan Lontooseen tarkkailuun ja saadakseen hoitoa aiemmin todettuun sairauteen, Buckinghamin palatsista kerrottiin Reutersille perjantaina.

Kuningatar Elisabet ja prinssi Philip menivät naimisiin vuonna 1947.

The Timesin lähteiden mukaan prinssi Philip käveli sairaalaan omin jaloin.

– Kyseessä on ennaltaehkäisevä toimenpide hänen kuninkaallisen korkeutensa lääkärin ohjeistuksen mukaan, palatsista kerrottiin tilanteen tultua julki.

Edinburghin herttua prinssi Philip on esiintynyt melko harvakseltaan julkisuudessa sen jälkeen, kun hän jäi eläkkeelle vuonna 2017.

Tänä vuonna prinssiä ei olla nähty kameroiden edessä kuin muutaman kerran. Brittimedian tietojen mukaan Philip on viettänyt syksyn Sandringhamin kartanossa, eikä prinssin vointi ole hovin lähteiden mukaan ollut paras mahdollinen.

Hänen kerrotaan kärsineen huterasta ja väsyneestä olosta.

– Hän on viettänyt hiljaiseloa Sandringhamissa, missä hän käyttää suurimman osan ajastaan lukien ja oleskellen, hovin sisäpiirin lähde kertoi marraskuussa Express-lehdelle.

– Aivan viime aikoihin asti hän on ollut hyvin aktiivinen – ajanut hevoskärryillä, kalastanut ja ajanut ympäri tiluksia. Vaikka hän ei enää aja yleisillä teillä tammikuisesta kolaristaan johtuen.

Tammikuussa prinssi joutui auto-onnettomuuteen aivan Sandringhamin kartanon läheisyydessä. Hän rysäytti Land Roverinsa Kia-merkkisen henkilöauton kylkeen. Prinssi ei loukkaantunut rytäkässä, mutta henkilöautossa olleet kaksi naista joutuivat sairaalahoitoon.

Tapaus aiheutti Britanniassa valtavan kohun. Selvisi myös, ettei prinssi ollut tapahtumahetkellä käyttänyt turvavyötä. Julkisuudessa kritisoitiin kärkkäästi prinssin ajokäyttäytymistä ja lopulta hovi ilmoitti Philipin luopuvan ajamisesta.

Toukokuussa hyväntuulinen prinssi nähtiin lady Gabriella Windsorin häissä Windsorin linnassa.

Prinssi Philipiä ei ole nähty puolisonsa rinnalla edustustehtävissä kuukausiin. Edellisen kerran prinssi Philip on nähty julkisuudessa lady Gabriella Windsorin häissä toukokuussa.

Marraskuussa kuningatar Elisabet ja prinssi Philip juhlistivat 72. hääpäiväänsä erossa toisistaan. Elisabet joutui työkiireiden vuoksi pysymään Lontoossa, Philip puolestaan jäi Sandringhamiin.