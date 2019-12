Herttuatar Catherine paljastaa, miten prinssi William yritti hurmata hänet yliopistoaikana – luotti simppeliin suosikkiateriaan

Prinssi William ja herttuatar Catherine tutustuivat nuorina opiskellessaan samassa yliopistossa. Ensi keväänä he ovat olleet naimisissa jo yhdeksän vuotta.

Prinssi William oli ahkera kokki, kun hän ja herttuatar Catherine olivat nuoria.

Herttuatar Catherine ja prinssi William esiintyivät viikonloppuna Britanniassa A Berry Royal Christmas -kokkiohjelmassa legendaarisen tv-kasvo ja ruokakirjailija Mary Berryn kanssa.

Cambridgen herttuapari rupatteli ohjelmassa rennosti samalla, kun he valmistivat erilaisia jouluherkkuja. He kertoivat muun muassa siitä, millaisia ruoanlaittajia ovat ja mitkä kuuluvat heidän bravuureihinsa.

The Mirrorin mukaan herttuatar Catherine paljasti Berrylle, että kun hän ja William opiskelivat nuorina samassa yliopistossa, yritti prinssi tehdä häneen vaikutuksen kokkaamalla. Pari opiskeli samaan aikaan St. Andrew’sin yliopistossa, Skotlannissa, jossa he tapasivat vuonna 2001. Tuolloin he täyttivät juuri 20 vuotta.

Mirrorin mukaan Catherine kertoi A Berry Royal Christmas -ohjelmassa, että prinssi William oli yliopistoaikoina todella ahkera kokki.

– Yliopistoaikoinamme hän kokkasi kaikenlaisia aterioita – minä luulen, että hän yritti tehdä minuun vaikutuksen sillä tavalla, Catherine totesi nauraen.

Williamin ruoanlaitto pitäytyi yleensä tavallisissa arkiruoissa. Herttuattaren mukaan prinssi tarjosi hänelle esimerkiksi pastaa.

– Sellaisia ruokia kuten bolognesea, kastikkeita ja sen sellaista.

Vaikka William oli yliopistossa ahkera kokki, vastaa Catherine nykyisin perheensä ruoanlaitosta. Hän kuitenkin kiittelee puolisoaan siitä, että tämä on loistava aamupalan valmistaja.

– Nykyään Williamin täytyy sietää kokkaamistani suurimman osan ajasta, herttuatar totesi.

– Siksi olen niin laiha, William letkautti puolisonsa kommentille.

Pariskunta paljasti myös, että silloin tällöin he ottavat ruoanlaittoon mukaan myös kolme lastaan, prinssi Georgen, 6 ja prinsessa Charlotten, 4. Myös 1-vuotias prinssi Louis saa osallistua tuolloin kokkaamiseen.

Prinssi William ja herttuatar Catherine poseerasivat lastensa kanssa kesällä Buckinghamin palatsin parvekkeella.

William kertoi, että jouluna perhe luultavasti valmistaa ruokaa yhdessä.

– Me keskustelimme jauhelihapiirakan tekemisestä tänä vuonna. Minä rakastan jauhelihapiirakkaa. Jos lapset haluavat kokata piirakoita, niin teen sen mielelläni, William pohti.

Perhe pitää ruoissaan huolen siitä, että ne ovat terveellisiä ja aina mahdollisuuksien mukaan lähellä tuotettuja.

– Me kasvatamme vihanneksemme itse. Meillä on porkkanoita, papuja, punajuuria, joka on suuri lempparimme. Louis rakastaa valtavasti punajuuria, Catherine kertoi.