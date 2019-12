Sarah Ferguson puolustaa Epstein-seksiskandaalin keskelle joutunutta prinssi Andrewta: ”On ollut hirveää katsoa, kun hieno mies joutuu käymään läpi niin valtavan tuskaista asiaa”

Sarah Ferguson puolustaa Epstein-kohun keskelle joutunutta ex-miestään.

Prinssi Andrew, 59, on joutunut otsikoihin Jeffrey Epstein -seksiskandaalin tultua julki. Nainen nimeltään Virginia Giuffre on väittänyt joutuneensa 17-vuotiaana Jeffrey Epsteinin hyväksikäyttämäksi ja kertonut harrastaneensa seksiä myös prinssi Andrewn kanssa tuona aikana.

Giuffre väittää, että vuonna 2001-2002 hänet rekrytoitiin alaikäisten ihmiskaupasta syytetyn Epsteinin palvelukseen aikana, jolloin hän oli karannut kotoa ja oli omien sanojensa mukaan erittäin haavoittuvassa tilassa. Rekrytoijana oli Epsteinin ystävätär, perijätär Ghislaine Maxwell.

Prinssi Andrew antoi hiljattain skandaalin tiimoilta haastattelun BBC:lle.

Maxwellin opastuksessa Giuffre kertoi tehneensä seksuaalisia tekoja paitsi Epsteinille, myös prinssi Andrew’lle, joka tunsi Epsteinin.

Nyt tukensa prinssille esittää hänen ex-vaimonsa Sarah Ferguson, 60. Pariskunta on edelleen hyvissä väleissä, vaikka he erosivat jo vuonna 1996.

Sarah Ferguson on pahoillaan skandaalista.

Ferguson on antanut Arabian Voguelle haastattelun, jossa puolustaa Andrewta. Asiasta uutisoi myös Hello-lehti.

– Viimeiset kuusi kuukautta ovat olleet todella vaikeita minulle ja tytöille (prinsessa Beatrice ja prinsessa Eugenie).

– On ollut hirveää katsoa, kun hieno mies joutuu käymään läpi niin valtavan tuskaista asiaa. Hän on paras mies jonka tiedän. Hän on tehnyt niin paljon Britannian hyväksi ja nyt kaikki tämä hölynpöly on häntä vastaan.

Sarah Fergusonin ja prinssi Andrew’n häät vuonna 1986.

Viime aikoina Fergusonin perhe on ollut viime aikoina valtavan myrskyn silmässä, kun prinssi Andrew jätti hovin ja vetäytyi julkisuudesta Jeffrey Epsteiniin liittyvän seksiskandaalin seurauksena. Hänen ja Fergusonin tyttärien, prinsessa Beatricen ja Eugenien asema on puhuttanut Britanniassa.

Toistaiseksi on epäselvää, miten Andrew’n luopuminen edustustehtävistään tulee vaikuttamaan heihin.

Giuffre, entiseltä nimeltään Virginia Roberts, on väittänyt oikeuden dokumenttien mukaan, että hänet pakotettiin 17-vuotiaana harrastamaan kolme kertaa seksiä prinssi Andrew’n kanssa. Giuffren mukaan yksi kerroista tapahtui 10. maaliskuuta 2001 Lontoossa – kaksikon juhlittua sitä ennen yökerhossa.

Virginia Giuffre on kertonut oman versionsa tapahtumista BBC:n haastattelussa. Tapahtumien aikaan vuonna 2001-2002 tuolloin 17-vuotias tyttö tunnettiin nimellä Virginia Roberts.

Prinssi on kertonut, että hän oli tuolloin kotona lastensa kanssa Pizza Express -juhlien jälkeen, eikä voinut olla paikalla.

Itsemurhan vankilassa tehnyttä Epsteiniä syytettiin useista seksuaalirikoksista, ja hänen tiedettiin olleen prinssi Andrew’n kanssa ystäviä vuodesta 1999 lähtien. Epsteiniä syytettiin alaikäisten seksikaupasta ja salaliitosta seksikaupan pyörittämiseksi. Syyttäjien mukaan liikemies houkutteli alaikäisiä tyttöjä vierailemaan hänen luonaan.

Itsemurhan vankilassa tehnyttä Jeffrey Epsteiniä syytettiin useista seksuaalirikoksista.

Prinssi myönsi BBC:n haastattelussa vierailleensa Epsteinin yksityisellä saarella ja matkustaneensa tämän yksityiskoneella. Saarella hän ei kuitenkaan nähnyt mitään epäilyttävää. Vuonna 2010 Andrew vieraili Epsteinin huvilalla New Yorkissa tämän vapauduttua vankilasta. Hänen tarkoituksenaan oli kertoa Epsteinille, että tuomion takia heidän ei pitäisi näyttäytyä yhdessä.

Prinssi vietti kuitenkin huvilalla useamman päivän ja oli mukana illalliskutsuilla, koska se oli kätevä yöpymispaikka.

– Jälkikäteen ajateltuna se oli ehdottomasti väärin tehty, hän totesi haastattelussa