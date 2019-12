Britannian kuninkaalliseen viestintätiimiin etsitään sosiaalisen median osaajaa – kuningatar Elisabet maksaa pestistä 1200 euroa viikossa

Kuningatar Elisabetin Buckinghamin palatsin sometiimi kaipaa nyt vahvistusta.

Kuningatar Elisabet palkkaa hoviin jälleen uutta väkeä. Tällä kertaa kuningatar etsii henkilöä, joka olisi oikea sosiaalisen median osaaja, uutisoivat Mirror ja Hello. Tarjolla on nimittäin digitaalisen viestintätiimin johtajan paikka. Palkkaa kuningatar lupaa maksaa pestistä 1 200 euroa viikolta.

Etsitty työntekijä tulee työskentelemään lähellä Britannian kuninkaallista perhettä, sillä työpiste sijaitsee Buckinghamin palatsissa. Työkavereina tulee olemaan kuninkaallinen viestintätiimi.

Kuningattaren toiveissa olisi työntekijä, joka osaa tuottaa ”luovaa sisältöä”, joka herättää hänen seuraajakuntansa kiinnostuksen. Valittu työntekijä työskentelee maanantaista perjantaihin ja vuosipalkka on 60 000 euron paikkeilla.

– Tiedostat, että sinun sisältöäsi tulevat katsomaan miljoonat, hovin julkaisema työpaikkailmoitus muistuttaa.

– Liittyessäsi nopeatempoiseen ja dynaamiseen tiimiimme, on sinun haasteesi johtaa ja kehittää digitaalisen viestinnän strategiaamme ja varmistaa, että käytämme digitaalisia alustoja tehokkaasti tavoitteidemme tukena.

Tehtävän valittu henkilö tulee myös johtamaan pientä mediatiimiä.

– Ymmärrys digitaalisten alustojen teknisistä ominaisuuksista ja julkaisukanavista on eduksi, ilmoituksessa sanotaan.

Ilmoituksen mukaan hakuaikaa on jouluaattoon asti. Parhaat hakijat haastatellaan tammikuun aikana.

Hovissa on työntekijöitä, jotka ovat työskennelleet lähellä kuningatarta vuosikymmeniä.

Yksi Elisabetin tärkeimmistä luottohenkilöistä on hänen henkilökohtainen avustajansa Angela Kelly, joka toimii myös kuningattaren neuvonantajana ja stailistina. 64-vuotias Angela on töissä kuningattarella, mutta työsuhde on muuttunut vuosien varrella läheiseksi ystävyyssuhteeksi. Nykyään Angelaa kuvaillaan jopa kuningattaren parhaimmaksi ystäväksi, jolla on ollut paljon vaikutusvaltaa Elisabetin julkisuuskuvaan.

Angela päätyi kuningattarelle töihin onnekkaan sattuman kautta 1993. Angela työskenteli Saksassa taloudenhoitajana Iso-Britannian suurlähettilään kodissa. Kuningatar ja prinssi Philip vierailivat Berliinissä ja päätyivät keskustelemaan samassa seurueessa Angelan kanssa. Nainen teki vaikutuksen kuningattareen ja mainitsi aikeistaan palata Iso-Britanniaan. Pian hän jo vastaanottikin työtarjouksen hovista.

Työnkuva käsitti aluksi vaatettamista. Vuonna 2001 kuningatar ylensi hänet historian ensimmäiseksi henkilökohtaiseksi avustajakseen. Se tarkoitti myös sitä, että Angela alkoi matkustaa kuningattaren kanssa hänen edustusvierailuillaan.

Nykyään Angela vastaa täysin siitä millaisissa asukokonaisuuksissa kuningatar näyttäytyy kansalle. Hän tekee useita kuningattaren vaatteita myös itse – yksi niistä oli sitruunankeltainen asu, jolla Elisabet edusti prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen häissä.

Angela on pysytellyt aiemmin hyvin vaitonaisena ystävyyssuhteesta maailman tunnetuimman naisen kanssa. Vuonna 2007 hän raotti salaisuuden verhoa kertomalla, että kuningattarella on mitä mainion huumorintaju.

– Meillä on todella hauskaa keskenämme. Kuningattarella on terävä ja nopea huumorintaju ja hän on loistava miimikko. Hän osaa matkia kaikkia aksentteja, minun myös, Angela kertoi tuolloin.