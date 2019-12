Britannian kuninkaallinen perhe viettää joulua Sandringhamin kartanossa kuningattaren johdolla. Vaikka juhlat saattavat vaikuttaa tylsiltä, ovat ne uutuusdokumentin mukaan kaikkea muuta.

Britannian kuninkaallinen perhe vetäytyy pian joulunviettoon Sandringhamiin kartanoon, jossa kuningatar Elisabet emännöi vuosittain hovin joulujuhlallisuuksia.

Moni luulee, että kuninkaallisten joulu on täynnä muodollisia perinteitä ja että kaikki on määritelty tarkoin etukäteen, mutta Daily Mailin mukaan näin ei kuitenkaan ole. Sen sijaan kuninkaallinen joulu on lehden mukaan rento ja hauska juhla.

Britanniassa esitettiin sunnuntaina dokumentti, joka valotti kuningattaren ja hänen perheensä jouluperinteitä. Sandringham: The Queen at Christmas -ohjelmassa kuninkaallisasiantuntijat kertoivat yksityiskohtia joulusta kartanossa ja paljastivat, miten juhlapyhät etenevät.

– Me luulemme, että kaikki on kamalan virallista, mutta todellisuudessa he viettävät rentouttavaa aikaa Sandringhamissa, aivan kuten me muutkin, kuninkaallisiin perehtynyt Richard Kay kertoo.

Täällä kuninkaalliset viettävät joulun pyhät. Sandringhamin kartano sijaitsee Norfolkissa, Englannissa.

Brittimedian mukaan joulunvietto Sandringhamissa alkaa jouluaattoiltana, jolloin kaikki saapuvat paikalle ja ensimmäiset lahjat vaihtavat omistajaa. Britanniassa joululahjat avataan perinteisesti vasta joulupäivän aamuna, mutta kuninkaallisessa perheessä lahjoja vaihdetaan jo aattoiltana. Perinteen aloitti aikoinaan kuningatar Viktorian saksalainen puoliso prinssi Albert.

The Sunin mukaan kuningatar käyttää vuodessa peräti 35 000 euroa työntekijöilleen ja perheelleen hankkimiinsa lahjoihin. Siitä huolimatta kuninkaallinen perhe on melko maltillinen lahjojen antaja.

Sen sijaan, että he ostaisivat suuria ja kalliita tavaroita toisilleen, keskittyvät he tarkoituksella mauttomiin ja hölmöihin lahjoihin. Kuudelta aattoiltana perhe kokoontuu yhteen ja antaa toisilleen huolella valikoituja lahjoja. Mitä vitsikkäämpi esine, sen parempi.

Uutuusdokumentti paljastaa, että eräänä vuonna prinssi Harry antoi veljelleen prinssi Williamille lahjaksi kamman alleviivatakseen tämän hiustenlähtöä. Herttuatar Catherine puolestaan pisti jekun kiertämään ja antoi Harrylle lahjaksi ”kasvata oma tyttöystäväsi” -paketin. Tuolloin Harry ei ollut vielä tavannut puolisoaan herttuatar Meghania.

Herttuatar Catherine tutki joulukuusia joulukuun alussa vieraillessaan maatilalla.

Daily Mailin mukaan prinsessa Dianalle kävi kerran köpelösti lahjojen kanssa, sillä hän ei tiennyt, että perheessä on tapana antaa lähinnä pilailulahjoja. Diana osti prinsessa Annelle lahjaksi kauniin cashmereneuleen vain saadakseen itse vessapaperitelineen.

Kuninkaallisen perheen aattoillan juhlallisuudet potkaistaan toden teolla käyntiin puoli kahdeksalta illalla, kun 98-vuotias prinssi Philip tarjoilee cocktaileja. Prinssi valmistaa juomat itse ja pitää huolen siitä, että tervetuliaismaljat nostetaan hänen johdollaan.

Kuninkaallisasiantuntina Ingrid Sewardin mukaan Philip ei säästele alkoholissa ja hänen tarjoilemansa drinkit ovatkin ”erittäin vahvoja”. Kuningatar nauttii Sewardin mukaan yleensä martinia, mutta muut juovat mielellään esimerkiksi samppanjaa.

– Prinssi Philip ei ole kova juoja, vaan hänellä oli aina tapana juoda pale ale -olutta. He eivät juo paljoa, mutta drinkit ovat hyvin vahvoja, Seward sanoo.

Kuningatar Elisabet pitää joka vuosi kansalle puheen jouluna.

Tervetuliaisjuomien jälkeen perhe syö kuuden lajin illallisen tunnelmallisesti kynttilänvalossa. Illan ruokalajit kerrotaan ranskankielisessä menussa.

Aattoilta jatkuu aina siihen asti kunnes kuningatar Elisabet päättää siirtyä yöpuulle, sillä kukaan ei mene nukkumaan ennen häntä. Kun Elisabetin sisko prinsessa Margaret eli, jatkuivat juhlat usein jopa aamuun asti, sillä nukkumaan ei menty myöskään ennen häntä.

Hilpeän aattoillan jälkeen kuninkaallisten joulu jatkuu joulupäivän aamuna kirkossa. Perhe osallistuu joka vuosi jumalanpalvelukseen, joka on perinteisesti suuri mediatapahtuma. Kuvat kirkkoon saapuvista kuninkaallisista leviävät ympäri maailmaa ja heidän juhla-asuihinsa kiinnitetään valtavasti huomiota.

Ennen joulukirkkoa perhe kerääntyy aamupalalle, jossa jokainen voi valmistaa ruoakseen mitä haluaa. Sen jälkeen avataan joulusukat, joiden sisältä löytyy pieni paketti ja hedelmiä kuningattarelta. Daily Mailin mukaan myös Elisabetin rakkailla corgi-koirilla oli omat sukkansa.

Joulukirkon jälkeen juhlallisuudet jatkuvat Sandringhamin kartanossa illallisen merkeissä. Herkullisen aterian jälkeen perhe katsoo kuningattaren vuotuisen joulupuheen yhdessä.

Herttuataret Cathrine ja Meghan saapuivat viime vuonna joulukirkkoon.

Kuninkaallisasiantuntija Richard Kayn mukaan kuningattaren jouluun kuuluu myös hauskoja pelejä. Perhe pelaa mielellään lautapelejä ja nauttii toistensa seurasta.

– Kuningatar on taitava miimikko ja teki mahtavan Margaret Thatcher -imitaation vuosia sitten, Kay paljastaa.

– Prinssi Andrew sanoi kerran, etteivät he pelaa Monopolia, sillä se menee liian häijyksi, kun kaikki ovat niin kilpailuhenkisiä, kuninkaallinen kirjailija Claudia Joseph jatkaa.

Herttuatar Camilla virittäytyi joulutunnelmaan joulukuussa 2017 vieraillessaan lastenkodissa.

Suurin osa perheestä poistuu Sandringhamista tapaninpäivänä, mutta kuningatar ja prinssi Philip viihtyvät usein kartanossa helmikuulle asti.

Tänä vuonna joulua Sandringhamissa viettävät tiettävästi ainakin prinssi William ja herttuatar Catherine lapsineen. Paikalla ovat yleensä myös muun muassa prinssi Charles ja herttuatar Camilla. Prinssi Harry ja herttuatar Meghan eivät saavu tänä vuonna paikalle, sillä he viettävät joulun Yhdysvalloissa herttuattaren äidin luona.

Sunnuntaina uutisoitiin, että myös prinssi Andrew saapuu joulupäivänä kirkkoon ja näyttäytyy julkisesti ensimmäistä kertaa katastrofaalisen haastattelunsa jälkeen.

Kuningatar Elisabet edustaa perinteisesti ennen joulua erilaisissa tapahtumissa. Viime vuonna hän asetteli koristeen joulukuuseen Lontoossa.

Prinssi Charles, prinssi William, herttuatar Catherine, herttuatar Meghan ja prinssi Harry matkalla joulukirkkoon viime vuonna.

Lähteet: Daily Mail, Vanity Fair, Express, The Sun