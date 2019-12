Hurmaavat joulukuvat pikkukuninkaallisista: Oscar, 3, ja Estelle, 7, ratsastavat Lucia-kruunuissaan – jopa poni on puettu jouluisesti

Ruotsin hovi julkaisi Lucian päivän kunniaksi herttaiset joulukuvat pikkukuninkaallisista.

Ruotsin kuninkaallisessa perheessä on siirrytty iloisin mielin joulun viettoon. Hovi julkaisi kruunuprinsessa Victorian ja prinssi Danielin lapsista prinsessa Estellestä ja prinssi Oscarista hurmaavia joulukuvia.

Kuvat on otettu Lucian päivän kunniaksi, ja niissä 7-vuotias Estelle ja 3-vuotias Oscar hymyilevät pienen ponin selässä. Käsissään pikkukuninkaallisilla on kynttilät.

Lucian päivää vietetään perjantaina 13. joulukuuta.

Pikkukuninkaalliset toivat kuvillaan joulutervehdyksen Lucian päivän kunniaksi.

– He tuovat joulutervehdyksen kynttilöitä kruunussaan. Hyvää Lucian päivää! hovin Instagramissa toivotettiin kuvan yhteydessä.

Prinsessa Estellen kypärää koristi kaunis kynttiläkruunu.

Varsinkin pieni Oscar vaikutti nauttivan vauhdikkaasta ponikyydistä täysin siemauksin.

Prinssi Oscar iloitsi päästyään ponin selkään.

Lucian päivää vietetään Pyhän Lucian muistoksi. Alun perin katoliseen pyhimyskalenteriin kuulunutta muistopäivää vietetään nykyään erityisesti ruotsinkielisessä kulttuurissa. Perinteeseen kuuluu valoa talven pimeyteen tuova Lucia-neito, joka on pukeutunut valkoiseen kaapuun, punaiseen vyöhön ja kynttiläkruunuun.

Victorian ja Danielin lapset ovat ennenkin ilahduttaneet suloisilla joulukuvillaan. Viime vuonna ihmiset ihastelivat Lucia-neidoksi pukeutunutta Estelleä ja hurmaavasti velmuilevaa Oscaria.

Victorian perheen työtaakka tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Kuva prinssi Oscarin ristiäisistä toukokuussa 2016.

7-vuotias Estelle aloitti elokuussa koulutiensä, kun hän meni ensimmäiselle luokalle. Kruununperimysjärjestyksessä toisena äitinsä jälkeen olevan Estellen on kerrottu olevan utelias ja eläväinen tyttö, joka on todella kiinnostunut muista ihmisistä. Prinsessa on hyvin kiinnostunut monista eri urheilulajeista, kuten skeittaamisesta ja golfista, mutta myös musiikki ja tanssi ovat hänelle todella tärkeitä harrastuksia.

Pienen prinsessan harteilla lepää suuri vastuu. Lokakuussa Ruotsin hovi tiedotti kuningas Kaarle Kustaan poikkeuksellisesta päätöksestä, jonka seurauksena prinsessa Madeleinen ja prinssi Carl Philipin lapset eivät jatkossa enää kuulu hoviin. Valtakunnanmarsalkka Fredrik Wersäll muistutti, että päätös koskee olennaisesti myös Victorian ja Danielin esikoistytärtä, prinsessa Estelleä.

– Kun prinsessa Estelle on aikuinen, myös hänen odotetaan edustavan maataan.