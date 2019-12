Varastaako prinsessa Madeleine huomion Nobel-gaalassa? Edustaa juhlallisuuksissa ilman kotiin jäänyttä Chris O’Neillia

Tänään tiistaina Tukholmassa järjestettävässä Nobel-gaalassa yhteensä 1350 ihmistä, nobelistit, kuninkaalliset, poliitikot ja muut juhlavieraat osallistuvat kolmituntiselle illalliselle. Gaala on myös näyttävä iltajuhla, johon kuningasperheen naisten tiedetään pukeutuvan parhaimpiinsa. Ruotsalaiset seuraavatkin tilaisuutta vuosittain erittäin kiinnostuneina.

Hovi on vahvistanut kuningas Kaarle Kustaan ja kuningatar Silvian, kruununprinsessa Victorian ja prinssi Danielin, sekä prinssi Carl Philipin ja prinsessa Sofian osallistuvan juhlallisuuksiin.

Tänä vuonna gaalassa nähdään myös Floridassa perheensä kanssa asuva prinsessa Madeleine, joka saapui Tukholmaan viime viikonloppuna. Svensk Damtidningin mukaan kyseessä on kuitenkin hyvin pikainen vierailu.

Maanantaina prinsessa osallistui äitinsä perustaman World Childhood -järjestön palkintojenjakoon. Hovi on vahvistanut, että Madeleine on muun kuninkaallisen perheen mukana Lucia-päivän juhlallisuuksissa. Sen jälkeen hän lentää takaisin kotiin.

Madeleine edustaa gaalassa ilman puolisoaan Chris O’Neillia. Hovi on ilmoittanut Chrisin jäävän kotiin Yhdysvaltoihin parin lasten Adriennen, 2, Nicolasin, 4, ja Leonoren, 5, kanssa.

Prinsessa Madeleine on edellisen kerran nähty Nobel-juhlallisuuksissa vuonna 2017. Tuolloin hän osallistui illalliselle puolisonsa Chris O’Neillin kanssa. Nyt hän saapuu juhlaan yksin.

Viime vuonna Nobel-gaalassa ihastutti kruununprinsessa Victorian asuvalinta. Juhlapuku on sama, jota kuningatar Silvia käytti Nobel-gaalassa vuonna 1995.

Tämän vuoden Nobel-gaalassa musiikista vastaavat laulaja Lisa Nilsson ja Weeping Willow -yhtyeen laulaja Magnus Carlson. Menu on hävikkiruokaan erikoistuneen kokin Sebastian Gibrandin käsialaa.

Nobel-gaalassa on mukana myös suomalaisväriä. Miko Henrikkson on gaalassa tarjoilijana ja Kaupungintalon hovimestari Anitta Näsänen on tarjoillut kuningas Kaarle Kustaalle jo kymmenen vuoden ajan.