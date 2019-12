Herttaiset kuvat: Prinsessa Estelle, 7, lumoutui balettiesityksestä – vilkutti kuninkaallisessa aitiossa äitinsä ja isovanhempiensa kanssa

Ruotsin prinsessa Estelle on tunnetusti urheilullinen tyttö, joka on harrastanut myös tanssia. Pieni prinsessa oli silmin nähden innoissaan päästessään viikonloppuna katsomaan kuuluisaa Pähkinänsärkijä-balettia Tukholman kuninkaalliseen oopperaan.

Ruotsalaislehden mukaan tanssijat huomioivat arvovaltaiset vieraansa, sillä esityksen lopussa he kumarsivat erikseen kohti kuninkaallista aitiota. Sen jälkeen he vastaanottivat aplodit muulta yleisöltä.

Estelle aloitti elokuussa koulutiensä, kun hän meni ensimmäiselle luokalle. Kruununperimysjärjestyksessä toisena äitinsä jälkeen olevan Estellen on kerrottu olevan utelias ja eläväinen tyttö, joka on todella kiinnostunut muista ihmisistä. Prinsessa on hyvin kiinnostunut monista eri urheilulajeista, kuten skeittaamisesta ja golfista, mutta myös musiikki ja tanssi ovat hänelle todella tärkeitä harrastuksia.