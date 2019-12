Anitta Näsänen häärää Ruotsin upeimman illallisen kulisseissa: on Kaarle Kustaan nimikkotarjoilija – huomasi suomalaisten ja ruotsalaisten välillä selkeän eron

Tiistaina 10. joulukuuta osa Ruotsia seisahtuu. Tukholman kaupungintalo on juhlavalaistu illalla. Nobel-palkinnot on jo jaettu aiemmin päivällä Konserttitalossa.

Juhlaväen ja silmäätekevien lisäksi illan pääosissa ovat tarjoilijat. He liikkuvat sulavasti vieraiden seassa pitämättä melua itsestään. Viime vuonna kylläkin eräs tarjoilija varasti show’n pudottamalla vihannespalan vadilta ruokavieraan selkään. Tv-kamera taltioi skandaalin ja sosiaalinen media välitti tapahtuman koko maailmalle.

– Tarjoilija on mukana tänäkin vuonna. Toivottavasti kaikki menee hyvin tällä kertaa, Kaupungintalon hovimestari Anitta Näsänen, 51, naurahtaa.

Nobel-illallinen on Ruotsissa äärimmäisen seurattu tapahtuma, johon kokoontuu maan kuninkaalliset ja kerma.

Hän on talon todellinen veteraani, 26 vuotta samassa työpaikassa. Neljä viime vuotta hän on ollut hovimestarina. Tarjoilijan takin hän pukee päälleen aina Nobel-iltana. Näsänen on tarjoillut kuningas Kaarle Kustaalle jo kymmenen vuoden ajan.