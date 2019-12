Kuusi syytä, miksi prinssi Andrew’n epämääräinen toiminta on niin merkityksellistä

Ensimmäinen syy: Jatkuvuus

Miksi kuningattaren pojan vuosien takaisilla edesottamuksilla on merkitystä? Ensinnäkin siksi, että hän on laajaa arvostusta nauttivan kuningattaren kolmanneksi vanhin lapsi eli aivan kuningasperheen ytimessä, ja siksi hänen aiheuttamansa mainehaitta voi olla merkittävä ja jopa horjuttaa kuningashuoneen asemaa.

Toinen syy: Raha

Kolmas syy: Suhteet

Neljäs syy: Apu

Viides syy: Esimerkki

Kuudes syy: Vakaus

Myös ulkopolitiikassa on vaikeaa. Suhde EU:hun on brexit-härdellin vuoksi määrittelemätön. Britannian hellimä ajatus erityisestä suhteesta Yhdysvaltoihin on presidentti Donald Trumpin kaudella muuttunut arvaamattomaksi. Suhde Venäjään on parhaimmillaankin viileä.