Kehonkielen asiantuntijalta jämäkkä arvio prinssi Andrew’ta syyttävän naisen tv-esiintymisestä: ”Kyyneleet olivat aitoja”

Andrew on kiistänyt koskaan edes tavanneensa naista.

– Tämä ei ole mikään likainen seksitarina. Tämä on kertomus ihmiskaupasta, hyväksikäytöstä ja teidän kuninkaallisestanne, Giuffre sanoi.

Kehonkielen asiantuntijan mukaan Giuffre vaikutti kiihtyneeltä vain puhuessaan siitä, kuinka hänen on syytetty valehtelevan.

Näin heidän kertomukset eroavat toisistaan

Prinssi Andrew on väittänyt, että hänestä ja Virginia Giuffresta otettu yhteiskuva voi olla lavastettu. Giuffre on todennut väitteen olevan naurettava.

Heillä on hyvin erilaiset näkemykset myös siitä, kävivätkö he yhdessä yökerhossa. Giuffre on sanonut Andrew’n tanssittaneen häntä tarjonneen hänelle drinkin.