Prinssi Andrew luuli, että kohuhaastattelu oli todellinen nappisuoritus – toimittaja paljastaa nyt, mitä tapahtui kameroiden sammuttua

Kuninkaalliset

Prinssi Andrew luuli, että kohuhaastattelu oli todellinen nappisuoritus – toimittaja paljastaa nyt, mitä tapah

Voit katsoa otteita prinssi Andrew’n tuoreesta haastattelusta artikkelin alussa olevalta videolta.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy