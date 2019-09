Kuningatar Elisabet joutui turvautumaan ovelaan temppuun varmistaakseen, että kuningataräiti ei aiheuttaisi harmia vieraille – syytä kuningataräidin pinttyneelle tavalle ei tiedetä

Kuninkaalliset

Kuningatar Elisabet joutui turvautumaan ovelaan temppuun varmistaakseen, että kuningataräiti ei aiheuttaisi ha

https://www.is.fi/haku/?query=dianan

https://www.is.fi/haku/?query=charlesin





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy