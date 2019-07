Kuninkaalliset

10 kysymystä: Kuinka hyvin tunnet kruununprinsessa Victorian?

Ruotsin kruununprinsessa sunnuntaina syntymäpäiväänsä juhliva kruununprinsessa Victoria on suomalaistenkin ihailema kuninkaallinen.

https://www.is.fi/haku/?query=lina+hedlund

https://www.is.fi/haku/?query=rickard+soderberg

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

<section><h2><p>Kuinka hyvin tunnet Vickanin? Testaa 10 kysymyksellä!</p></h2><p><p>Ruotsin kruununprinsessa Victoria on suomalaistenkin ihailema kuninkaallinen. Hänen syntymäpäiväänsä juhlitaan Ruotsin Öölannissa näyttävin menoin 14. heinäkuuta. Testaa, kuinka paljon tiedät 42 vuotta täyttävästä Victoriasta!</p></p></section><section><h2><p>Mitkä ovat prinsessa Victorian toiset nimet?</p></h2></section><section><h3><p>Mitkä ovat prinsessan sisarusten nimet?</p></h3></section><section><h3><p>Missä maailmankuulussa yliopistossa prinsessa opiskeli?</p></h3></section><section><h3><p>Mitä hän opiskeli kyseisessä yliopistossa?</p></h3></section><section><h3><p>Mihin sairauteen Victoria sairastui yliopistoaikoinaan?</p></h3></section><section><h3><p>Prinsessa Victorian ja prinssi Danielin hääpäivä on 19.6. Kenen muun tunnetun pariskunnan hääpäivä on samana päivänä?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä oli prinssi Danielin ammatti ennen kuin hän meni naimisiin Victorian kanssa?</p></h3></section><section><h3><p>Mitkä ovat Victorian ja Danielin lasten nimet?</p></h3></section><section><h3><p>Kuinka mones hallitseva kuningatar prinsessasta tulee, jos hän astuu valtaan elinaikanaan?</p></h3></section><section><h3><p>Mistä prinsessa Victoria on saanut nimensä?</p></h3></section><section><p><p>Ruotsin kuninkaalliset eivät taida olla sinulle vielä kovin tuttuja. Ei hätää! Lisää tietoa siniveristen käänteistä voit hankkia esimerkiksi lukemalla Ilta-Sanomien kuninkaallisuutisia.</p></p></section><section><p><p>Hyvin tiedetty! Olet tainnut seurata kuninkaallisia käänteitä varsin ahkerasti? Pieni kertaus tekee vielä mestarin.</p></p></section><section><p><p>Hienoa! Tunnet Ruotsin hovin käänteet kuin omat taskusi!</p></p></section><section><p><p>Onneksi olkoon! Olet todellinen kuninkaallisasiantuntija. Sinulta ei jää yksikään käänne huomaamatta.</p></p></section>