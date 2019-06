Huuliltalukija paljastaa presidentti Trumpin ja kuninkaallisten salaiset keskustelut – prinssi Charlesin letkeä heitto kertoo totuuden väleistä

Kuninkaalliset

Huuliltalukija paljastaa presidentti Trumpin ja kuninkaallisten salaiset keskustelut – prinssi Charlesin letke

Jutun videolla presidenttipari, prinssi Charles ja herttuatar Camilla kuvattuna tiistaina suurlähettilään virka-asunnolla.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy