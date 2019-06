Kuningatar Elisabet emännöi Trumpeja pitsissä ja rubiineissa – mittaamattoman arvokkaisiin koruihin kätkeytyy erityinen merkitys

Kuninkaalliset

Kuningatar Elisabet emännöi Trumpeja pitsissä ja rubiineissa – mittaamattoman arvokkaisiin koruihin kätkeytyy









Presidentti Donald Trump https://www.is.fi/haku/?query=donald+trump ja Yhdysvaltojen ensimmäinen nainen Melania Trump https://www.is.fi/haku/?query=melania+trump vierailevat alkuviikosta ensi kertaa virallisella valtiovierailulla Britanniassa. Maanantai-iltana kolmipäiväisen vierailun ensimmäinen päivä huipentui kuningatar Elisabetin https://www.is.fi/haku/?query=elisabetin emännöimään juhlaillalliseen Buckinghamin palatsissa.Illan emäntänä toiminut Elisabet edusti tilaisuudessa valkoisessa, pitsisessä iltapuvussa. Päässään hänellä oli burmalainen rubiinitiara. Se on peräisin vuodelta 1973 ja sitä koristavat kookkaat rubiinit. Tiara on kuningattarelle merkityksellinen, sillä hän on saanut siinä käytetyt rubiinit häälahjaksi.Tiaran kanssa sointuivat yhteen kruununrubiinikaulakoru ja -korvakorut, jotka on suunnitellut prinssi Albert https://www.is.fi/haku/?query=albert kuningatar Viktorialle https://www.is.fi/haku/?query=viktorialle . Elisabet on perinyt ne kuningataräidiltä.Kuningatar piti illalliskutsuilla puheen, jossa hän muun muassa muisteli ensimmäistä vierailuaan Yhdysvaltoihin ja puhui Britannian suhteista maahan ennen ja nyt.Arvovaltaiset illalliset järjestetään Buckinghamin palatsin suuressa juhlasalissa. Paikalle on kutsuttu noin 170 vierasta, jotka pääsevät nauttimaan hulppeasta illallisesta äärimmäisen juhlallisissa puitteissa. Poliitikkoja ja muita arvovaltaisia vieraita kestitään pitkien pöytien ääressä, jotka notkuvat kukkakoristeita ja herkullista ruokaa.