Kuninkaallisissa häissä nähtiin harvinainen julkinen esiintyminen – nauru raikui kirkon edustalla





















38-vuotias lady Gabriella Windsor https://www.is.fi/haku/?query=gabriella+windsor avioitui lauantaina rahoitusalalla työskentelevän Thomas Kingstonin https://www.is.fi/haku/?query=thomas+kingstonin kanssa. Pari sai toisensa Pyhän Yrjön kappelissa Windsorin linnan mailla.Lady Gabriella on kuningatar Elisabetin https://www.is.fi/haku/?query=elisabetin ensimmäisen serkun, Kentin prinssi Michaelin https://www.is.fi/haku/?query=michaelin nuorin lapsi ja ainoa tytär. Lady Gabriella https://www.is.fi/haku/?query=gabriella on kruununperimysjärjestyksessä sijalla 52.Häät ovat Britannian kevään merkittävin seurapiiritapahtuma. Pirskeisiin saapuikin toinen toistaan nimekkäämpiä silmäätekeviä ja aristokraatteja.Hääjuhlaan saapuivat myös itse kuningatar ja prinssi Philip https://www.is.fi/haku/?query=philip . Äärimmäisen hyväntuulinen ja hyvinvoivan oloinen pari kuvattiin naureskelevana ja hymyileväisenä kappelin edustalla.Elisabet oli valinnut tilaisuuteen ylleen kauniin pinkin asun. Myös hovin virallinen Twitter-tili julkaisi iloisia kuvia Elisabetista ja Philipistä.Kuningatar on saapunut moniin edustustilaisuuksiin yksin sen jälkeen, kun hovi ilmoitti syksyllä 2017 Philipin jäävän eläkkeelle kuninkaallisista tehtävistään.Ilmoituksen jälkeen 97-vuotiaan prinssin seurasta ollaan saatu nauttia julkisuudessa harvemmin. Monet ovat olleet myös huolissaan iäkkään Philipin voinnista.