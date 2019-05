Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin pojan nimi löi kaikki ällikällä – nämä seikat saattavat selittää valintaa: taustalla kaunis kunnianosoitus

Kuninkaalliset

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin pojan nimi löi kaikki ällikällä – nämä seikat saattavat selittää valinta

Tuoreet

https://twitter.com/RoyalFamily/status/1126150763623976968

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/KateWilliamsme/status/1126157364221173761

Archie

https://twitter.com/lewis_goodall/status/1126153352641953793

Vastasyntyneen





Sky Newsin