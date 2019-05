Prinsessa Charlotte täyttää 4 vuotta: näin brittihovin touhukas pikkukuninkaallinen on kasvanut – katso suloinen kuvagalleria!

Kuninkaalliset

Prinsessa Charlotte täyttää 4 vuotta: näin brittihovin touhukas pikkukuninkaallinen on kasvanut – katso suloin

Brittihovissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katso suloinen kuvagalleria 4 vuotta täyttävästä prinsessa Charlottesta: