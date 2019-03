Harryn ja Meghanin uuteen kotiin on palanut yli 3,5 miljoonaa, mutta muuttoa ei näy – remontoijat voimattomia herttuaparin vaatimusten edessä

Kuninkaalliset

Harryn ja Meghanin uuteen kotiin on palanut yli 3,5 miljoonaa, mutta muuttoa ei näy – remontoijat voimattomia

Juuri nyt













Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy













https://www.is.fi/kuninkaalliset/art-2000006037211.html