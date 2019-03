Kuninkaalliset

Oletko Meghan, Catherine vai Elisabet? Testaa 7 kysymyksellä, kuka brittihovin jäsen olet

<section><h2>Ketä brittihovin jäsentä muistutat?</h2><p><p>IS:n leikkimielisellä testillä selvität, kuka siniverinen sinussa lymyilee.</p></p></section><section><h2>Herttuatar Meghan</h2><p><p>Olen Meghan. Mitä haluan, sen saan. Olen kaunis kuin kukka, itsevarma ja luotu vaikuttamaan. Olen oppinut kantapään kautta suvun olevan pahin.</p></p></section><section><h3>Herttuatar Catherine</h3><p><p>Olen Catherine. Olen introvertti ja hieman ujo, mutta lapsirakas ja hymyileväinen. Olen tilanteessa kuin tilanteessa kamerankestävä. Harva on kuullut minun puhuvan. </p></p></section><section><h3>Prinssi George</h3><p><p>Olen George. Olen hurmuri, joka ei pahemmin suosiostaan välitä. Rakastan autoja ja lentokoneita. Brumbrumbrum.</p></p></section><section><h3>Kuningatar Elisabet</h3><p><p>Olen Elisabet, aina vallassa ja valmiina. Minua ei sovi uhmata kynsilakoilla tai liian lyhyillä hameilla. Kaikkien täytyy tehdä niin kuin haluan. </p></p></section><section><h3>Prinssi Phillip</h3><p><p>Olen Phillip. Olin nuoruudessani aika vilkas. Pidän vauhdin hurmasta. Saatan sanoa mitä sattuu, mutten ainakaan selittele tekemisiäni.</p></p></section><section><h3>Prinssi Charles</h3><p><p>Olen Charles, tuleva kuningas. Olen hyvä odottamaan vuoroani. Äkkipikaiseksi äksyilijäksikin moitittu. Arvostan luksusta. En lähde mihinkään ilman omaa vessanistuintani.</p></p></section><section><h3>Herttuatar Camilla</h3><p><p>Olen Camilla. Väärinymmärretty, vaikka olen varsin letkeä ja sydämellinen tapaus. Miksei kukaan ymmärrä tyylitajuani?</p></p></section><section><h3>Prinssi William</h3><p><p>Olen William. Olen vastuullinen, työteliäs ja hyvä perheenpää, joka ei tee numeroa itsestään. </p></p></section><section><h3>Prinssi Harry</h3><p><p>Olen Harry. Olen lupsakka ja rakastettu ihminen, joka on töppäilynsä töppäillyt. Haaveilen taviksen elämästä. Puolisoni on tärkeämpi kuin suonissani virtaava sininen veri. </p></p></section><section><h3>Prinsessa Eugenie</h3><p><p>Olen Eugenie. Elin turhan pitkään hattujeni varjossa. Sydämeni sykkii taiteelle ja varakkaalle puolisolleni. Uhmaan sääntöä Instagramissa. </p></p></section><section><h2>Miten kuvailisit ulkonäköäsi?</h2></section><section><h3>Mikä on parasta mitä jouluna voi tehdä?</h3></section><section><h3>Mistä nautit?</h3></section><section><h3>Lempivärisi?</h3></section><section><h3>Minne näistä haluaisit matkustaa?</h3></section><section><h3>Millaisia ihmisiä ihailet?</h3></section><section><h3>Mikä on näistä paras herkku?</h3></section>