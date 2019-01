Kuninkaalliset

Brittilehdet: Silminnäkijä dramaattisista hetkistä tiellä A149: Minulla oli prinssin verta käsissäni





Brittilehdet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tiellä

Katsoin alas ja näin prinssin verta käsissäni. Kaikki mitä saatoin ajatella, oli että luojan kiitos sitä ei ole enempää.

Vaikka

Näin auton kääntyvän ja ajattelin, että voi v***u!

https://www.is.fi/kuninkaalliset/art-2000005969239.html

Sekä