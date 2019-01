Kuningatar Silvia ylistää kruununprinsessa Victorian valmiuksia kuningattareksi – merkittävä ero käytöksessä verrattuna prinsessa Madeleineen

Kuninkaalliset

Kuningatar Silvia ylistää kruununprinsessa Victorian valmiuksia kuningattareksi – merkittävä ero käytöksessä v

Ruotsin

Ohjelmassa

Kuningatar

yleisradioyhtiön SVT:n perinteisessä dokumentissa seurataan vuoden ajan kuningas Kaarle XVI Kustaan https://www.is.fi/haku/?query=kaarle+xvi+kustaan ja hänen perheensä arkea ja juhlaa.Suomalaisia ”vadelmavenepakolaisia” ilahduttaa tieto, että ohjelma nähdään lähes tuoreeltaan myös Härmässä. Yle Fem tarjoilee dokumentin maanantaina 7.1. kello 20.Vuosi 2018 oli Ruotsin kuninkaallisille tavallista hektisempi: perheeseen syntyi uusi prinsessa ( Adrienne https://www.is.fi/haku/?query=adrienne ), kuninkaasta tuli Ruotsia pisimpään yhtäjaksoisesti hallinnut monarkki, Bernadotten https://www.is.fi/haku/?query=bernadotten suku juhli nousuaan valtaistuimelle 200 vuotta sitten ja kuningatar Silvia https://www.is.fi/haku/?query=silvia vietti 75-vuotispäiviään.haastatellaan kuningatarta Sollidenin keittiöpuutarhassa. Merkkipäiväänsä 23. joulukuuta viettänyt Silvia kertoo, ettei ole enää pitkään aikaan laskenut ikävuosiaan.– Ihmettelen vain, mihin aika on kadonnut. En tunne olevani 75-vuotias, hän kertoo ohjelmassa.Solliden on kuningattarelle tärkeä paikka, jossa koko perhe viihtyy.– Solliden merkitsee paljon perheelle ja lapsille. Täällä meillä on aikaa olla yhdessä ilman, että kukaan keskeyttää.on kasvattanut kolme lasta, joista vanhimmasta, kruununprinsessa Victoriasta https://www.is.fi/haku/?query=victoriasta , tulee yhtenä päivänä maansa hallitsija. Silvia uskoo, että hän on onnistunut kasvattamaan jälkeläisensä valmiiksi kohtaaman tulevaisuuden haasteet.– Puhumme paljon elämästä. Kuninkaan esimerkki on taatusti muovannut häntä. Victoriasta tulee oivallinen kuningatar. Hän on ihmisläheinen, hän on kiinnostunut asioista, hän välittää ja yrittää auttaa muita. Ne ovat hänen tärkeimpiä ominaisuuksiaan, äiti kehuu tytärtään.Kuningatar näkee samoja piirteitä muissakin lapsissaan, Madeleinessa https://www.is.fi/haku/?query=madeleinessa ja Carl Philipissä https://www.is.fi/haku/?query=carl+philipissa . Pieniä poikkeuksia toki löytyy.– Madeleine on hieman ujo, varautuneempi, Silvia luonnehtii.

Vaan mitä kuningatar itse toivoo tulevaisuudelta?

