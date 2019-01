Kuninkaalliset

Malesian kuningas luopui yllättäen kruunusta – huhutaan avioituneen venäläisen kauneus­kuningattaren kanssa

6.1. 14:17

Malesia Tapaus on ensimmäinen laatuaan maan historiassa.

Malesian kuningas on luopunut kruunustaan, kuninkaanpalatsi kertoi sunnuntaina.



Kuningas, Kelantanin sulttaani Muhammad V, 49, oli ollut kahden kuukauden sairauslomalla tehtävästä. Sinä aikana julkisuudessa alkoi pyöriä huhuja, että kuningas oli avioitunut venäläisen kauneuskuningattaren kanssa.



Toisin kuin monarkioissa yleensä, Malesiassa kuninkaan arvonimi ei ole perinnöllinen, vaan kuningas valitaan osavaltioiden sulttaanien joukosta. Kausi kuninkaana on viisivuotinen. Muhammad nousi tehtävään vuoden 2016 lopulla.



Malesialaiset pitävät kuningasta islaminuskon ja malesialaisten perinteiden keulakuvana. Poliittinen valta on pääministerillä.