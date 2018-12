Kuninkaalliset

Brittihovi listasi vuoden suosikkihetkensä – herttuatar Meghan varastaa huomion täysin

Kuninkaallisen perheen kulunut vuosi on ollut vähintäänkin värikäs. Nyt brittihovi muistelee vuoden 2018 parhaita hetkiä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy