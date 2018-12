Kehonkielen asiantuntijalta täystyrmäys herttuaparien sovinnolle – Catherinen ele paljasti todelliset tunteet: ”Kuin tilanne olisi yleinen vitsi”

Kuninkaalliset

Kehonkielen asiantuntijalta täystyrmäys herttuaparien sovinnolle – Catherinen ele paljasti todelliset tunteet:

Perinteen

Yllä olevalla videolla kuninkaalliset saapuvat joulukirkkoon.













Britannian kuninkaallinen perhe kuvattiin joulupäivänä hyväntuulisena kävelemässä joulukirkkoon. Erityisesti kiinnitettiin huomiota siihen, että herttuatar Catherine https://www.is.fi/haku/?query=catherine ja herttuatar Meghan https://www.is.fi/haku/?query=meghan vaikuttivat tulevan hyvin toimeen, vaikka heidän välirikosta on huhuttu viikkoja.Myös prinssi Williamin https://www.is.fi/haku/?query=williamin ja prinssi Harryn https://www.is.fi/haku/?query=harryn välien huhuttiin viilenneen vaimojensa vuoksi.mukaan koko kuninkaallinen perhe vietti kuitenkin joulun pyhät yhdessä Sandringhamissa. Jouluaattona hovissa vietettiin hiljaiseloa, mutta joulupäivänä perhe asteli odotetusti tiedotusvälineiden ja yleisön eteen.Herttuattarien yhteistä julkista esiintymistä luonnehdittiin ”välirauhasta” ja tarkoittavan sitä, että huhutut erimielisyydet on laitettu syrjään ainakin joulun ajaksi.Nyt kehonkielen asiantuntija Judi James https://www.is.fi/haku/?query=judi+james on antanut tiukan arvionsa herttuaparien julkisesta suorituksesta brittimedialle. Hänen mielestään aurinkoisten herttuattarien hymyjen taakse kätkeytyy paljon piilotettuja tunteita.Meghanilta nähtiin joulupäivänä poikkeuksellinen läheinen ele Catherinelle kaksikon kävellessä sisään kirkon portista. Meghan kiirehti Catherinen vierelle ja laittoi kätensä hellästi tämän selälle, samalla herttuattarelle hyväntuulisesti jutellen. Kaksikko vaikutti myös vaihtaneen innoissaan vitsejä keskenään.James arvioi brittimedialle, että etenkin herttuatar Catherine yritti olla mahdollisimman ystävällinen Meghanille. Jamesin mukaan Catherine ei pysynyt tiukasti miehensä käsipuolessa kuten Meghan, vaan käveli Meghanin vieressä. Meghan pysyi Harryn käsipuolessa, mutta oli selvästi kääntynyt Catherinen puoleen.James arvioi, että herttuattaret käyttäytyivät toisiaan kohtaan ”kuin poliitikot”.– Heidän käytöksensä muistuttaa poliitikkojen kehonkieltä. Asioita, joita poliitikot tekevät halutessaan näyttää signaaleja yhteneväisyydestä tai samanmielisyydestä.Jamesin mielestä Meghan ja Catherine peilasivat toistensa käytöstä, mikä korosti vaikutelmaa siitä, että he esittäisivät liian hyviä ystäviä. Asiantuntijan mukaan myös erityisesti ”diplomaatin roolin” ottaneen Catherinen hymy vaikutti tilaisuudessa silmiin nähden huvittuneelta iloisen sijaan.– Catherinen hymy on tavallisesti hyvin aito. Nyt hän vaikutti siltä kuin tilanne olisi yleinen vitsi siitä, että heidän täytyy esittää ystäviä, James analysoi Daily Mailille.Myös William hymyili kansalle poikkeuksellisen leveästi. Nelikosta Harry oli ainut, jolla oli vaikeuksia hymyillä. Hän ei myöskään sanaillut tai edes katsonut veljeään kuten herttuattaret keskenään. Tämä vaikutti kehonkielen asiantuntijasta omituiselta.– Prinssit ovat aina vitsailemassa tai naureskelemassa keskenään. Tällä kertaa kumpikin veljeksistä oli tunkenut kätensä tiukasti taskuihinsa ottamatta toisiinsa minkäänlaista kontaktia, James pohti.