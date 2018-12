Kruununprinsessa Victoria edusti äitinsä 23 vuotta vanhassa iltapuvussa, joka nousi heti ilmiöksi – kuningatar Silvian haastattelussa selvisi yllättäen, miksi

Kuninkaalliset

Kruununprinsessa Victoria edusti äitinsä 23 vuotta vanhassa iltapuvussa, joka nousi heti ilmiöksi – kuningatar

https://www.is.fi/kuninkaalliset/art-2000005928227.html

















Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy