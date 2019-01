22-vuotias personal trainer on kuin ilmetty herttuatar Meghan – sekoitetaan jatkuvasti kuninkaalliseen: jopa prinssi Harry häkeltyi

Kuninkaalliset

Herttuatar Meghanhttps://www.is.fi/haku/?query=meghan on yksi tämän hetken kuvatuimmista ihmisistä maailmassa. Hänen jokaista liikettään seurataan tiiviisti ja valokuvaajat ympäröivät häntä, mihin ikinä hän meneekin. Lähes kaikille on tullut tutuksi, miltä Meghan näyttää ja moni tunnistaa hänen piirteensä.



Australialainen personal trainer Danielle Bazergy https://www.is.fi/haku/?query=danielle+bazergy tietää tämän, sillä hän muistuttaa monien mielestä herttuatarta suuresti. 22-vuotias Danielle kertoo The Sunillehttps://www.thesun.co.uk/fabulous/7578052/meghan-markle-lookalike-personal-trainer-prince-harry-double-take/?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1540462985, että hänet sekoitetaan jatkuvasti brittihovin tuoreeseen jäseneen.



Brittilehden mukaan Danielle on sekoitettu Meghaniin satoja kertoja. Danielle kertoo, että kun hän oli vain 16-vuotias, sekoitettiin hänet eräänä iltana peräti 23 kertaa silloiseen Pukumiehet-tähti Meghaniin.



Danielle on keksinyt tavan hyödyntää ulkonäköään ja hän tekeekin keikkoja Meghanin ”kaksoisolentona”. Hän ansaitsee jopa rahaa sillä, että esittää Meghania erilaisissa tilanteissa. Toistaiseksi upein hetki on ollut, kun Danielle sai esittää Meghania tämän hääpuvun kopiossa pian toukokuussa vietettyjen kuninkaallisten häiden jälkeen.



– Mielestäni hän on upea nainen. Ihailen todella hänen työtään yhdenvertaisuuden, köyhyyden, monimuotoisuuden, naisten terveyden ja oikeuksien ja monien muiden huomionarvoisten asioiden parissa, Danielle sanoo The Sunille.









Herttuatar Meghan ja prinssi Harry vierailivat hiljattain Daniellen kotimaassa Australiassa. Personal trainerina työskentelevä herttuattaren ”kaksoisolento” sai poikkeuksellisen kunnian, kun hän tapasi pariskunnan lyhyesti heidän vieraillessa Sydneyssä sijaitsevalla kuuluisalla Bondi Beachilla.



Daniellen mukaan hän vaihtoi parin kanssa muutaman sanan ja sai jopa prinssi Harryn häkeltymään yhdennäköisyydellään tämän puolison kanssa.











Danielle kertoo The Sunille, että hän on äärimmäisen otettu tapaamisestaan kuninkaallisten kanssa. Hän kertoo, että pari on juuri sellainen kuin voisi odottaa – äärimmäisen lämminhenkinen.



– He ovat juuri sellaisia kuin vaikuttavat julkisuudessa – todella maanläheisiä ja lämminsydämisiä.



Australialainen liikunta-alan ammattilainen teki myös hilpeän huomion prinssi Harrysta.



– Prinssi Harry on nokkela ja nenäkäs mies, hän kertoo.



Daniellen mukaan myös hänen lähettyvillään olleet ihmiset hieraisivat silmiään Meghanin ja Daniellen tavatessa ja jutellessa. Daniellen mukaan hän on Meghanin tapaan mukana erilaisessa hyväntekeväisyystyössä ja kaksikko puhui aiheesta lyhyesti.



– Me rupattelimme lyhyesti ryhmästä, jonka kanssa olimme siellä tukemassa mielenterveyttä ja hyvinvointia.



– Hänen pikainen tapaamisensa viime viikolla oli inspiroiva ja minä todella toivon, että saan tilaisuuden tavata hänet uudestaan ja kertoa hänelle, miten minä muutan tätä maailmaa, Danielle kertoo.











Herttuatar Meghan ja prinssi Harry ovat tällä hetkellä edustusmatkalla Oseaniassa, Australiassa ja Uudessa-Seelanissa. Parin matkaa on seurattu äärimmäisen tiivisti, sillä kyseessä on heidän ensimmäinen yhteinen kaukomatkansa työtehtävissä. Lisäksi huomiota on herättänyt Meghanin raskaus.



Pari laskeutui Australiaan 15. lokakuuta juuri, kun Britannian hovi tiedotti herttuattaren raskaudesta. Australian jälkeen prinssipari on vieraillut esimerkiksi Tongalla ja Uudessa-Seelannissa.



Herttuatar Meghanin tarkkaa laskettua aikaa ei ole paljastettu, mutta parin esikoisen odotetaan syntyvän ensi keväänä.









