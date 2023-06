Tuorein ennuste: Tältä näyttää juhannuksen sää juuri nyt

Juhannuksesta on tulossa lämmin, mutta kovilta sateilta ei vältytä. Jopa myrskyt saattavat kurittaa.

Keskikesän odotetuimpaan juhlaan eli juhannukseen on enää vajaa viikko.

Sääennuste näyttää vielä epävarmalta, mutta joitakin varmoja signaaleja on jo olemassa.

Sääyhtiö Forecan päivystävä meteorologi Joanna Rinne nimittäin kertoo, että juhannuksesta on tulossa miltei koko Suomessa lämmin.

Ainoastaan pohjoisimmassa Lapissa lämpötilat saattavat jäädä keikkumaan vain noin +10 asteeseen tai sen alle.

Muualla Suomessa lämpötilat kohoavat jossain vaiheessa juhannusta vähintään +20 asteeseen, jopa +26 asteen lukemat ovat mahdollisia.

– Pikkuisen viilentyy siitä, mitä on tällä hetkellä, eli ei tule ihan +30 asteen lämpötiloja. Aurinkoisilla alueilla mennään suunnilleen 21–26 asteen lukemissa, Rinne kertoo.

Mutta ei juhannusta ilman kunnon vesisateita.

Suomeen rantautuu juhannukseksi säärintama, joka tuo tullessaan ukkos- ja myrskypuuskia.

– Osassa Suomea on täysin poutaista, aurinkoista ja kaunista, mutta myös laajoja sadealueita liikkuu Suomen ylitse. Nyt on vielä liian aikaista sanoa, missä kaikkialla ne sateet liikkuvat, Rinne kertoo.

On teoriassa mahdollista, että sateita tulisi koko Suomessa.

– En lähtisi perustamaan juhlia, joissa ei olisi mitään pelastautumisen mahdollisuutta sisälle, jos sadekuuro osuu juuri kohdalle.

Juhannuksena 2019 helteisessä Helsingin Vuosaaressa kaivattiin vilvoitusta.

Ja kun vettä tulee, sitä voi tulla kuin saavista. Tunnissa voi ropista vettä peräti 20–30 millimetriä.

– Kun kuurosade­härdelli liikkuu Suomen ylitse, kannattaa varautua siihen, että vettä tulee ihan runsaasti ja kunnolla.

Rinteen mukaan Suomen yllä leijailee jopa jokeriukkosia, jotka eivät vielä paljasta iskupaikkaansa.

– Voi olla paikkoja, joissa tulee runsasta sadetta kerralla ja on välejä, joissa ei sada ollenkaan. Niin ne ukkoset tulevat vähän jokerina esiin, Rinne kertoo.

Paikallisesti Suomessa saattaa ukkosten aikaan puhaltaa myös myrskytuulet.

– Ikäviäkin myrskypuuskia saattaa osua kohdalle. Esimerkiksi vesillä kannattaa niihin varautua.

– Yksittäinen pilvi voi tuoda todella kovan tuulen, Rinne sanoo.

Ainoastaan lumi- tai räntäsateita ei ole tällä haavaa juhannukseksi luvassa.

– Tämä on vähän kuin all in one -juhannus. Onneksi sentään räntää ei ole luvassa, kuten joitain vuosia sitten jossain päin Suomea tuli.