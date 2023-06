Syyte: Satuhäät-ohjelmasta tuttu mies tehtaili tuliaseita 3D-tulostimella.

Television Satuhäät-ohjelmassa vuonna 2014 julkisuuteen ponnahtanut Veikka Joki-Erkkilä on saanut syytteen törkeästä ampuma-aserikoksesta.

Joki-Erkkilällä on rankka rikosmenneisyys entuudestaan. Nyt syyttäjä vaatii hänelle vähintään kahden vuoden vankeutta.

Syyttäjän mukaan Joki-Erkkilä, 34, ja kolme muuta miestä tehtailivat 3D-tulostimella erittäin vaarallisia tuliaseita.

Joki-Erkkilä oli päätekijä.

– Kolme muuta olivat apumiehiä, sanoo syyttäjä Jari Kukko.

Kolmikon asetehdas toimi Tampereella. Siellä tehtailtiin FGC-9-kertatuliaseista vähän järeämpiä pyssyjä.

– Kyseessä on itselataava FGC-9-kertatuliase, joka on hyvin pienellä toimenpiteellä muutettavissa sarjatulitoimiseksi. Ne luokitellaan erittäin vaarallisiksi aseiksi. Ei ne mitään normaalia tarkkuusammuntaa varten ole tehty, sanoo syyttäjä.

Syyttäjän mukaan aseeseen tehtailtiin uusia osia 3D-tulostimella.

– Tämä ei ole mikään pikkuluokan juttu. Tällaista juttua ei ole ennen Suomessa ollut, Kukko sanoo.

FGC-9.

Onko kyseisiä aseita käytetty rikoskeikoilla?

– Sitä ei voi varmuudella tietää, onko aseita käytetty jossain. Ihan tarkkaan ei tiedetä, montako niitä on valmistettu. Tässä jutussa on kysymys aseista, jotka on pystytty jäljittämään. On niitä voitu enemmänkin valmistaa ja tietysti toimintaa olisi jatkettu, jos siihen ei olisi päästy väliin.

Syyttäjän arvion mukaan laittomassa asepajassa tehtailtiin ehkä kymmenkunta asetta.

– Olen lähtenyt syytteessä siitä, että aseita on tehty ainakin kymmenen.

– Tarkkaa määrää en osaa sanoa. Asetehdas ehti toimia 17 viikkoa.

Laskennallisesti tulostui ase per viikko, eli laskennallisesti olisi voinut valmistua ainakin 17 asetta, syyttäjä arvioi.

Veikka Joki-Erkkilällä on rankka rikosmenneisyys entuudestaan. Hän on saanut useita ehdollisia vankeusrangaistuksia talousrikoksista.

Ehdollisten ohessa hänelle on tuomittu useita satoja tunteja yhdyskuntapalvelua. Yksi ehdotonkin tuomio on tullut. Sekin hoitui yhdyskuntapalvelulla.

Veikka Joki-Erkkilän perhe on ollut esillä muutenkin. Tammikuussa 2011 murhattiin Veikan pikkusisko Laura. Tapauksesta kerrottiin Satuhäät-ohjelmassa vuonna 2014.

– Ei ole vanhemmilla ollut helppoa, Kukko pohtii perheen draamoja.